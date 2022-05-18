نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبابيس الدجاج المقلية بطريقة جديدة بالبطاطس والجبنة الشيدر في المقال التالي

دبابيس الدجاج المقلية والدجاج المقلي بشكل عام من ألطف أصناف الأكل التي يتم تناولها في المطاعم أو المنزل وتتنوع طرق تحضيرها وتختلف من مطعم لآخر ومن شخص لآخر لكننا سنقدم لكم طريقة لها مختلفة عن كل هؤلاء فلن يتم قليها كما هي ولكن بطريقة أخرى ستتعرفون عليها من خلال قراءة هذه المقالة. مقادير دبابيس الدجاج مع البطاطس كيلو جرام من دبابيس الدجاج.

2 ثمرة بصل متوسطة الحجم.

حبة من الطماطم.

2 حبة من البطاطس المتوسطة الحجم.

ملح.

ورق لورى.

حبهان صحيح.

فلفل أسود.

ثوم بودر.

بهارات دجاج.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

خلطة قلي الدجاج جاهزة أي نوع مفضل أو بقسماط مطحون حسب الرغبة.

دقيق وبيض والقليل من الحليب للقلي. طريقة جديدة لعمل دبابيس الدجاج المقلية يتم غسل دبابيس الدجاج بشكل جيد ثم يتم فصل الجلد عنها والتخلص منه.

في هذه الطريقة من تحضير دبابيس الدجاج المقلية سوف نقوم بسلق الدجاج في البداية ثم خلطه مع البطاطس والجبنة الشيدر بطريقة بسيطة إليكم تفاصيلها.

ضع إناء على النار به كمية من الماء ثم قطع البصل والطماطم وضعهم في الماء على النار ومعهم ورق الغار وفصوص من الحبهان والفلفل الأسود والملح.

ثم توضع دبابيس الدجاج في الماء الساخن مع الخلطة وتترك في السلق لمدة 30 دقيقة.

كذلك نقوم بتقشير وتقطيع البطاطس على شكل مكعبات ثم تسلق في كمية من الماء مع رشة من الملح.

بعد النصف ساعة نخرج دبابيس الجاج من الماء بعدما أتمت سواها وأصبحت طرية وناضجة تمامًا.

نقوم بفصل عظام الدبابيس عنها ونتركها جانبًا ثم نقوم بتقطيع لحم الدجاج إلى قطع صغيرة.

بعد سلق البطاطس يتم هرسها بشكل جيد مع رشة من الملح وأخرى من الفلفل الأسود وثوم بودر وبهارات الدجاج.

ثم نقوم بخلط الدجاج المقطع مع البطاطس والتوابل مع إضافة الجبن الشيدر حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل عجينة الدجاج هذه مثل الكفتة ثم نقوم بوضعها على عظمة الدبوس التي تركناها جانبًا بحيث تأخذ شكل دبوس الدجاج الطبيعي.

وهكذا مع كل الكمية ثم يتم قليها بالطريقة المعتادة بوضعها في الدقيق ثم البيض مع الحليب ثم البقسماط وأخيرًا توضع في الزيت لحين الحصول على اللون المطلوب وها هي دبابيس الدجاج المقلية أصبحت جاهزة وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة دبابيس الدجاج المقلية بطريقة جديدة بالبطاطس والجبنة الشيدر - ثقفني

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