أقوي بديل لليزر.. مسحه واحده لإزالة الشعر من الجذور وبدون اى الم مع تبييض فوري للاماكن الغامقه بالجسم

أقوي بديل لليزر.. مسحه واحده لإزالة الشعر من الجذور تبحث كثير من السيدات عن طرق إزالة الشعر بطرق سهلة لا تسبب الألم والالتهابات، حيث أن معظم طرق إزالة الشعر التقليدية قد تكون مؤلمة كثيراً والطرق الغير مؤلمة تؤدي إلى ظهور مشاكل أخرى في البشرة مثل ظهور الشعر تحت الجلد وملمس خشن للبشرة وظهور الحبوب والالتهابات، ولهذه الأسباب جئنا لكم اليوم بوصفة طبيعية فعالة في إزالة الشعر وتعمل على تفتيح وتنعيم البشرة أيضا بمكون واحد فقط.

وصفة النشا لإزالة الشعر

إن النشا مكون بسيط سعره زهيد متوفر داخل كل منزل، وقد أثبت قدرته على تفتيح البشرة ونقائها بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى كما يعمل أيضا على إزالة الشعر من الجذور من خلال الوصفة التالية:

المكونات

ربع كوب من النشا.

معلقة كبيرة من السكر.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء غويط وضعي به جميع المكونات السابق ذكرها.

عقب ذلك اخلطي هذه المكونات جيدًا لتصبح متجانسة تمامًا .

ضعي جزء من هذا الخليط على الجلد المراد إزالة الشعر منه.

ادعكيه على جسمك في حركات دائرية.

اتركيه ليجف تماماً على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد مرور الوقت افركيه في حركات دائرية بقوة خفيفة حتى تتم إزالة الشعر نهائياً.

كرري هذه الخطوات على كل أجزاء الجسم للحصول على بشرة ناعمة بيضاء.

ثم بعد ذلك اشطفي جسمك بالماء الجاري.

تكرر هذه الوصفة عند الرغبة في إزالة الشعر ومع التكرار ستلاحظين كل مرة عدم ظهور الشعر بنفس الكثافة.

فوائد النشا للبشرة

تمتلك النشا الكثير من الفوائد خاصةً عند تطبيقها على البشرة ويمكن تلخيص تلك الفوائد في النقاط التالية: