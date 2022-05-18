بديل الكولاجين للبشرة.. أقوي كريم طبيعي لشد البشرة والجسم وازالة تجاعيد وترهلات السنين حتي لو سنك فوق ال50

بديل الكولاجين للبشرة.. أقوي كريم طبيعي لشد البشرة والجسم إن لبان الذكر يستخرج من شجر اللبان المتواجد في بعض مدن قارة أفريقيا في الشرق الأوسط، وهو يحتوي على قدرة علاجية كبيرة نظرًا لاحتوائه على كثير من المعادن والفيتامينات المختلفة، حيث إنه مشهور من قديم الأزل في علاج أمراض عديدة ووصفات شعبية موروثه كثيرة ولكن خلال الفترة الأخيرة ذاع صيته في علاج مشاكل الجلد والبشرة ومن خلال هذا المقال ستتعرف على فوائد كريم لبان الذكر للبشرة وطريقة عمله.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

للحصول على أقصى استفادة من كريم لبان الذكر يجب أن يستخدم بانتظام بشكل يومي على بشرة نظيفه خالية من الأتربة والمكياج ومن أبرز فوائده:

يعمل كريم لبان الذكر على تنظيف البشرة تماماً وتنقيتها من الشوائب والأتربة.

يقوم أيضا هذا الكريم يشد الوجه وتحفيز إنتاج الكولاجين التي يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد على الوجه والبشرة.

كما أنه يعمل على علاج الأكزيما التي تصيب الوجه وإخفاء آثارها نهائي.

كما أنه يزيل آثار الحبوب والرؤوس السوداء تماماً.

يعمل على توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات وآثار حروق الشمس.

طريقة عمل كريم لبان الذكر

أولا المكونات:

كوب صغير من زبدة الكاكاو.

نصف كوب صغير من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الجوجوبا.

ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

معلقة من اللبان.

ثانياً طريقة التحضير: