نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين للبشرة.. أقوي كريم طبيعي لشد البشرة والجسم وازالة تجاعيد وترهلات السنين حتي لو سنك فوق ال50 في المقال التالي
بديل الكولاجين للبشرة.. أقوي كريم طبيعي لشد البشرة والجسم إن لبان الذكر يستخرج من شجر اللبان المتواجد في بعض مدن قارة أفريقيا في الشرق الأوسط، وهو يحتوي على قدرة علاجية كبيرة نظرًا لاحتوائه على كثير من المعادن والفيتامينات المختلفة، حيث إنه مشهور من قديم الأزل في علاج أمراض عديدة ووصفات شعبية موروثه كثيرة ولكن خلال الفترة الأخيرة ذاع صيته في علاج مشاكل الجلد والبشرة ومن خلال هذا المقال ستتعرف على فوائد كريم لبان الذكر للبشرة وطريقة عمله.
فوائد كريم لبان الذكر للبشرة
للحصول على أقصى استفادة من كريم لبان الذكر يجب أن يستخدم بانتظام بشكل يومي على بشرة نظيفه خالية من الأتربة والمكياج ومن أبرز فوائده:
- يعمل كريم لبان الذكر على تنظيف البشرة تماماً وتنقيتها من الشوائب والأتربة.
- يقوم أيضا هذا الكريم يشد الوجه وتحفيز إنتاج الكولاجين التي يؤخر من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد على الوجه والبشرة.
- كما أنه يعمل على علاج الأكزيما التي تصيب الوجه وإخفاء آثارها نهائي.
- كما أنه يزيل آثار الحبوب والرؤوس السوداء تماماً.
- يعمل على توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات وآثار حروق الشمس.
طريقة عمل كريم لبان الذكر
أولا المكونات:
- كوب صغير من زبدة الكاكاو.
- نصف كوب صغير من زيت جوز الهند.
- ربع كوب من زيت الجوجوبا.
- ربع كوب من زيت اللوز الحلو.
- معلقة من اللبان.
ثانياً طريقة التحضير:
- احضري بوله زجاجية ثم ضعيها على حمام مائي عقب ذلك قومي بوضع زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو إلى تمام الذوبان.
- أضيفي إليهم باقي المكونات كلها، ويقلب هذا الخليط جيداً.
- يترك يهدأ قليلاً ثم قومي بإدخاله الثلاجة حتى يتماسك ويصبح مثل الكريم أو الفازلين.
- ثم بعد ذلك قومي بإخراجه وضربه في الخلاط أو المضرب الكهربائي ويتم الآن إضافة زيت اللبان وقم بالخلط جيداً.
- قومي بإحضار برطمان مصنوع من الزجاج نظيف ومعقم جيداً وضعي هذا الخليط به.
- يحفظ في الثلاجة مدة لا تزيد عن 3 أشهر فقط.
- استخدميه يومياً من الثلاجة مباشرًا، على بشرة نظيفة خالية من الأتربة والأوساخ والمكياج للحصول على أفضل النتائج.
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