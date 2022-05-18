نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للشباب الدائم.. طريقة التخلص من الشيب طبيعيا وودعي الشعر لابيض للأبد بدون صبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجرد ظهور الشيب في بعض خصلات الشعر يبعث الإزعاج للكثير سواء كان للرجال أو النساء، حيث يجعلهم يبحثوا عن طريقة التخلص من الشيب واستعادة لون الشعر الطبيعي، ولكنهم يبحثون عن الطرق الطبيعية الآمنة لذلك ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض طريقة تساعد كل من يريد التخلص من الشيب بصورة فعالة وموثوقة.

طريقة التخلص من الشيب

إذا كنت من ضمن الأشخاص الذين يزعجهم ظهور الشيب ويستمروا في تجارب تخلصهم منه ولكن بطريقة طبيعية لا يتحملون منها أدنى تكلفة، سوف نعرض لك الكثير من الحلول التي تساعدك في حل تلك المشكلة وإظهار الفرحة والسرور بإعطائك مظهرًا كما تحب.

طريقة استخدام قشر البطاطس

وضحت بعض التجارب على فاعلية استخدام القشر الناتج عن البطاطس في التخلص من الشيب، وتطبق هذه الطريقة وفقًا للآتي:

المكونات:

عدد 2 حبة من البطاطس كبيرة الحجم.

كمية وفيرة من الماء.

طريقة التحضير:

قم بغسل البطاطس جيدًا ثم عليك بتقشير حبات البطاطس والحصول على القشر الناتج منها.

بعد ذلك ضع القشر بالماء حتى يغمره، ثم ضعه على النار حتى الغليان لمدة خمس دقائق.

ثم اترك الماء يبرد تمامًا، وقم بغسل شعرك جيدًا.

بعد ذلك يتم استخدم ماء القشر في شطف شعرك بها حتى يتغلغل الماء كافة الخصلات.

وسوف يضيف لمعة ولون على الشيب.

طريقة استخدام أوراق الميرمية الخضراء

تحتوي أوراقها على خلاصة مادة الميلانين المؤثرة على لون الشعر وبالتالي استخدامها يساعد في استعادة اللون الطبيعي، و تطبق كالآتي:

المكونات:

عدد 2 ملعقة كبيرة من أوراق الميرمية.

وعدد 1 كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير:

أولا ضع مقدار كوب الماء على النار حتى يصل لمرحلة الغليان.

بعد ذلك ضع بداخله أوراق الميرمية، واتركها تغلي قليلًا.

ثم دعها تبرد جيدًا.

بعد ذلك قم بشطف الشعر وتنظيفه جيدًا.

ثم ضع عليه الماء المحضر مسبقًا واتركه لمدة ساعة.

بينما يفضل تكرارها عدة مرات للوصول لنتيجة مرغوبة.

في نهاية مقال طريقة التخلص من الشيب عرضنا في سطور مقالنا اليوم طريقتين بمجرد الالتزام بتطبيقها كما هو موضح في المقال مع تكرار التطبيق سوف يمكنك التخلص تلك المشكلة المزعجة، وتتمتع بلون شعرك الطبيعي وتعيد الثقة لنفسك.