نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولادك هيحبوه. هتعملى احلي سويسرول فانيليا و شوكولاتة في ربع ساعه بس هش وقطني مش هتشريه من برة تانى لأولادك في المقال التالي
هتعملى احلي سويسرول فانيليا و شوكولاتة في ربع ساعه بس هش وقطني، السويسرول إحدى أنواع الحلوى اللذيذة والسهلة في الإعداد، يحبها كل من جربها من الكبار والأطفال نظرا بطعمها الرائع وشكلها المميز، ويمكن إعداد السويسرول بأكثر من حشوة مثل حشوة الفانيليا و بالمربى والشوكولاتة والفواكه والمكسرات وتقدم جانب المشروبات الساخنة والقهوة والشاي، وسوف نوضح طريقة عمل السويسرول الناجح بحشوة الفانيليا و بحشوة الشوكولاتة.
هتعملى احلي سويسرول فانيليا و شوكولاتة
سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل سويسرول الفانيليا والشوكولاتة في البيت
طريقة عمل السويسرول فانيليا
تعتبر هذه الطريقة من أسهل الطرق في عمل السويسرول بالفانيليا والشوكولاتة
المكونات
- كوب ونصف دقيق أبيض.
- ملعقة ونصف سكر بودر.
- وملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة فانيليا.
- رشه ملح.
- نصف كوب كريم شانتيه فانيليا.
- ملعقة ونصف نشا.
- 6 حبات من البيض.
- ½ ملعقة قشر ليمون مبشور ناعم.
- ⅓ كوب ماء دافئ.
- للتزيين فارمسيل ملوّن حسب الرغبة.
خطوات التحضير
- إحضار وعاء عميق ونضع به البيض والفانيليا وبشر الليمون وتخفف الجميع جيدا حتى يصبح اللون أفتح والكمية مضاعفة ثم إضافة السكر والاستمرار في الخفق حتى يذوب في خليط البيض.
- نحضر وعاء مناسب ونضع به المكونات الجافة من الدقيق بعد نخله والنشا والبيكنج بودر والملح ونخلط الجميع.
- إضافة الماء تدريجياً إلى خليط المكونات الجافة مع التقليب جيداً.
- نبدأ بإضافة خليط البيض إلى الخليط السابق مع الخفق و التقليب حتي تمام التجانس.
- ندهن صينية فرن مناسبة بقليل من الزبدة ورشة دقيق أو فرد ورق الزبدة ثم سكب خليط كيك السويسرول بها.
- ندخلها الفرن على درجة حرارة هادئة 180 درجة لمدة ربع ساعة.
- بعد النضج نتركه يبرد تماما ثم نقلبه على سطح مرشوش بالسكر الناعم ثم لف الكيكة على هيئة رول ونتركها تبرد تماما.
- وبعد ذلك نفتحها و ندهنها من الداخل بالكريم شانتيه الفانيليا ثم لفها ثانية ويمكن تزينها من الخارج بارش الفارمسل الملون عليها ثم نقطعها ونرصها في طبق التقديم.
طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل السويسرول بالشكولاته في البيت
مكونات عمل السويسرول بالشوكولاتة
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- رشه ملح.
- كوب ونصف سكر بودر.
- ½ كوب كاكاو.
- 5 بيضات.
- ملعقة فانيليا.
- ¼ كوب زيت ذرة.
- كوب وربع حليب سائل دافئ.
- 2 عبوة من كريمة الخفق.
- 4 ملاعق لبن بودر
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
- ½ كوب كريمة سائلة.
- ⅓ كوب ماء مثلج.
- 150 جرام شوكولاتة داكنة.
- ملعقة ونصف شوكولاتة نوتيلا.
خطوات التحضير
- نحضر وعاء عميق ونضع به البيض والفانيليا ثم نقلب جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة دقيقتين ونصف .
- إضافة السكر مع الاستمرار في الخفق لمدة 3 دقائق ثم إضافة الزيت مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقتين.
- يتم وضع المكونات الجافة من الدقيق والكاكاو والملح والبيكنج بودر ونخلطهم معا ثم نبدأ بإضافتهم إلى خليط البيض بشكل تدريجي بالتناوب مع سكب الحليب السائل تدريجياً والاستمرار بالخفق والتقليب حتى نفاذ الكميات والحصول على قوام الكيكة.
- نحضر صينية فرن وتفرد بها ورق الزبدة في القاع والجوانب ثم نسكب بها الخليط وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى النضج.
- تخرج من الفرن ثم لفها على هيئة رول باستخدام ورق الزبدة ونتركه يبرد.
- خلال هذه الفترة نقوم بتجهيز الحشوة عن طريق وضع الحليب البودرة مع كريمة الخفق والقشطة والكريمة السائلة والماء معا ثم نبدأ بخلط الجميع باستخدام مضرب الخفق الكهربائي حتى التجانس وكثافة القوام ثم وضع الخليط فى الثلاجة يبرد تماما.
- نفرد رول الكيك بحرص ثم نضع الحشوة ونعيد لفه ثانياً.
- نقوم بإذابة الشوكولاتة الداكنة باستخدام حمام ماء دافئ ثم نضيف إليها النوتيلا ونقلب جيداً .
- نسكب الخليط فوق السويسرول بحيث يغلف الرول بالكامل وندخله الثلاجة يبرد.
- يقطع بسكين حاد ويرص في طبق التقديم المناسب.
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