نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتوكس طبيعي.. اخلطي القرنفل مع الماء لإزالة الهالات السوداء حول العين والتجاعيد في 3 أيام نتيجة سحرية في المقال التالي
تسعى الكثير من السيدات على الحصول على بشرة صافية وخالية من الحبوب والشوائب وخالية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، لذا قد تلجأ بعض السيدات إلى كريمات التجميل الباهظة الثمن لكنها تحتوي على المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة على المدى البعيد، كما أنها تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تلاحظ النتيجة لذا تم الاتجاه إلى المكونات الطبيعية وهذا ما سأقدمه لكم في هذه الوصفة التي تعمل على إزالة الجلد الميت وتنقية البشرة من الشوائب عن طريق خلط القرنفل والماء لإزالة التجاعيد وشد الترهلات ستصبحين أصغر سنا.
اخلطي القرنفل والماء لإزالة التجاعيد وشد الترهلات ستصبحين أصغر سنا
سنحتاج إلى بعض المكونات الموجودة داخل كل منزل منها؛
- كمية مناسبة من القرنفل .
- ماء مناسب للخليط.
- ٢ ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من جل الصبار.
طريقة التحضير والاستخدام؛
- أولا علينا طحن القرنفل حتى يصبح ناعم تماما لتناسب الخليط ونفرده على البشرة بكل سهولة.
- نقوم بوضع 3 معالق كبيرة من القرنفل المطحون في إناء.
- نقوم بوضع كوب من الماء على القرنفل المطحون ثم وضعه على النار ويترك لمدة حوالي 10 دقائق ثم يرفع من على النار ويتم تصفيته جيدا بشاش نظيف.
- في إناء آخر نقوم بوضع بذور الكتان مع كوب من الماء ووضعه على النار حتى الحصول على قوام لزج ويتم تصفيته بشاش طبي بعد ذلك
- نقوم بوضع خليط القرنفل السابق اعداده على الهلام الناتج عن تصفية بذور الكتان ثم نضيف زيت جوز الهند وكذلك جل الصبار.
- نقوم بتقليب المكونات معا حتى الحصول على قوام كريمى ويمكن وضع الخليط في عبوة محكمة الغلق لحفظ واستخدامه وقتما تريد.
- نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم تجفيفه جدا ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه مع تدليك الوجه لمدة خمس دقائق حيث يعمل التدليك
- على تنشيط الدورة الدموية بالبشرة .
يترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة تقريبًا، بعد ذلك يتم غسله بالماء البارد.
- للحصول على أفضل نتيجة ينصح باستخدام هذه الوصفة يوميا قبل الذهاب الى النوم.
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