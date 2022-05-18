بوتوكس طبيعي.. اخلطي القرنفل مع الماء لإزالة الهالات السوداء حول العين والتجاعيد في 3 أيام نتيجة سحرية

تسعى الكثير من السيدات على الحصول على بشرة صافية وخالية من الحبوب والشوائب وخالية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن، لذا قد تلجأ بعض السيدات إلى كريمات التجميل الباهظة الثمن لكنها تحتوي على المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة على المدى البعيد، كما أنها تحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تلاحظ النتيجة لذا تم الاتجاه إلى المكونات الطبيعية وهذا ما سأقدمه لكم في هذه الوصفة التي تعمل على إزالة الجلد الميت وتنقية البشرة من الشوائب عن طريق خلط القرنفل والماء لإزالة التجاعيد وشد الترهلات ستصبحين أصغر سنا.

اخلطي القرنفل والماء لإزالة التجاعيد وشد الترهلات ستصبحين أصغر سنا

سنحتاج إلى بعض المكونات الموجودة داخل كل منزل منها؛

كمية مناسبة من القرنفل .

ماء مناسب للخليط.

٢ ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام؛