نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل هريسة الشطة الحمراء في المنزل واحتفظي بها من السنة للسنة في المقال التالي

تعد هريسة الشطة من أفضل المقبلات الحارة المشهورة في كثير من الدول العربية ويعشقها كثير من الناس الذين يفضلون الأكلات الحارة، وتتميز هريسة الشطة بمذاقها الشهي واللذيذ وتحتوي على قيم غذائية مفيدة للجسم والصحة لذلك يفضل كثير من الأمهات تحضيرها في المنزل بجانب الأطباق المفضلة للعائلة ويمكن أن نحضرها بأكثر من طريقة مختلفة بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في المنزل، تابعوا معنا قراءة هذا المقال لمعرفة طريقة عمل هريسة الشطة في البيت. مقادير عمل هريسة الشطة في المنزل واحد كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار

اثنين من حبات الفلفل الأحمر الحلو

نصف كيلو جرام من الفلفل الأخضر الحار

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة كبيرة من الملح

ستة فصوص من الثوم

كمية من صلصة الطماطم

كمية قليلة من الخل أو الليمون حسب رغبتكم طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل أولا نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الفلفل الأخضر والأحمر الحار ونقوم بتشغيلها وفرمهم حتى يصبح قوامهم ناعم، ثم نقوم بوضع الفلفل الحلو وإعادة تشغيلها مرة ثانية حتى نفرمه فرما ناعما.

ثم نقوم بفرم الثوم جيدا ونضيفه إلى الخليط، ثم نحضر وعاء ونضع به الخليط مع كمية من الماء ونضعه على نار هادئة حتى يسلق جيدا ونتركه لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نضيف الخل أو عصير الليمون إلى الخليط ونضيف صلصة الطماطم مع التقليب جيدا.

ثم نحضر وعاء الخلاط ونضع به الخليط ونقوم بخلطه جيدا، ثم نحضر برطمان نظيف ونضع به الخليط بالتدريج ثم نضيف رشة من زيت الزيتون إليه لحفظ الهريسة وحمايتها من التعفن.

نضع البرطمان في الثلاجة وحفظها لحين الاستخدام، وبألف هنا وشفا. فوائد هريسة الشطة الحارة تعمل الهريسة على تسهيل عملية الهضم وحرق الدهون وفتح الشهية.

تساعد الهريسة على العلاج من مرض السرطان حيث أنها تحتوي على مادة الكاسبيسن.

تعمل على تخفيف آلام المفاصل خاصة عند الكبار في السن.

تفيد هريسة الشطة في الحماية من الجلطات المفاجئة وتصلب الشرايين.

تقوم هريسة الشطة بتنظيم نبض القلب وتنشيط الدورة الدموية. عمر شويل - جدة عمل هريسة الشطة الحمراء في المنزل واحتفظي بها من السنة للسنة - ثقفني

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