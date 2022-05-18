نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تنت.. وصفة مضمونة لتوريد الخدود طبيعياً لمظهر جميل وجذاب بمكونات طبيعية مغذية للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على وصفة مضمونة لتوريد الخدود خطوة أساسية من أجل الحفاظ على بشرتك من المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل، ولأن توريد الخدود خطوة هامة في روتين الميك أب عند الخروج من المنزل، فقد أحضرنا لكِ أكثر من وصفة مجربة وفعالة في إعطاء الخدود لون وردي طبيعي، ودون أن تضر ببشرتك بشكل أو بآخر.

وصفة مضمونة لتوريد الخدود

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي سوف تساعدك في توريد خدودك واعطائها مظهر جذاب وطبيعي، وسوف نعرضها لكِ في الفقرات القادمة.

وصفة البنجر وجل الصبار

إن البنجر يعطي لون وردي فاتح وجميل وسوف يعطيكي نتيجة ملحوظة:

المكونات

عصير بنجر بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

جل صبار بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

كبسولة فيتامين ه‍.

طريقة التحضير

قومي بوضع كمية البنجر التي ذكرناها مع كمية جل الصبار في علبة صغيرة.

قومي بقص كبسولة الفيتامين وافرغيها في العلبة مع المكونات الأخرى.

يتم تقليب المكونات كلها مع بعض جيداً.

يوضع الخليط على الخدود لمدة ٥ دقائق ومن ثم يتم شطف الوجه، وسوف تظل آثاره موجودة بلون جميل على الخدود.

وصفة ألوان الطعام

الكثير من الفتيات تقوم باستخدام ألوان الطعام في توريد الشفايف، وهي تأتي معها بنتائج فعالة:

المكونات

لون طعام وردي.

علبة كريم مرطب.

جلسرين.

طريقة التحضير

يتم إحضار علبة الكريم لنقوم بوضع لون الطعام عليها بمقدار نصف ملعقة، وهو يمكن شراؤه من العطار.

في الخطوة التالية نقوم بوضع قطرة أو اثنين من الجلسرين على الخليط، وذلك لكي يساعد في ترطيب الوجه.

يتم تقليب هذا المزيج جيداً ويتم وضع نقطة منه على كل جانب وتوزيعها جيداً.

يمكن استخدامه قبل النوم، أو يمكن وضعه أثناء وضع المكياج عند الخروج من المنزل.

أنتِ بذلك تعرفتي على وصفة مضمونة لتوريد الخدود من أجل إعطاء مظهر جميل وجذاب لخدودك، فالوصفات الطبيعية تكون أكثر نفعا من مستحضرات التجميل ولا تضر ببشرتك، لذلك البعد عن مستحضرات التجميل الكيميائية هي أهم خطوة في حماية بشرتك والحفاظ عليها من أي تشققات وتجاعيد.