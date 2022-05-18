نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Bounty طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل بأسهل الطرق وألذ طعم في المقال التالي

تعد شيكولاتة باونتي من أفضل أنواع الشيكولاتة المشهورة والتي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال يفضلون شرائها من المحلات لأنها تحتوي على جوز الهند وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ومع غلاء أسعارها يفضل الأمهات تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج وتحتوي شيكولاتة باونتي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث كثير من ربات المنزل عن طرق تحضيرها بمكونات بسيطة وأقل تكلفة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل شيكولاتة باونتي. مقادير عمل شيكولاتة باونتي في المنزل أربعة أكواب من جوز الهند المبشور

نصف كيلو جرام من الشيكولاتة البني أو الأسود حسب رغبتكم

علبة واحدة كبيرة من اللبن المكثف المحلى

ملعقة واحدة صغيرة من النشا

رشة من الملح طريقة عمل شيكولاتة باونتي في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن المكثف المحلى وجوز الهند والنشا والملح ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا باستخدام ملعقة كبيرة حتى تتجانس المكونات وتتكون لدينا عجينة الباونتي متماسكة.

نقوم بتشكيل عجينة الباونتي باستخدام اليد على شكل مستطيلات صغيرة أو دوائر حسب رغبتكم، ثم نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونقوم بوضع قطع الباونتي ثم نضع الصينية في الثلاجة لمدة قليلة حتى تتماسك مع بعضها.

ثم نقوم بعمل حمام مائي للشيكولاتة عن طريق إحضار وعاء كبير ونضع في ربعه ماء على نار هادئة حتى يسخن، ثم نحضر وعاء أصغر ونضع به كمية الشيكولاتة ونضعه في وعاء الماء ويجب التأكد من عدم ملامسة وعاء الشيكولاتة قاع وعاء الماء ونقوم بتقليب الشيكولاتة حتى تذوب كلها.

بعد ذلك نرفع الشيكولاتة من على النار ثم نحضر قطع الباونتي ونقوم بغمسها في الشيكولاتة المذابة باستخدام ملعقة كبيرة بها ثقوب.

ثم نرفع الشيكولاتة باونتي على صينية بها ورق الزبدة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا حتى تجف الشيكولاتة المذابة وتتماسك.

بعد ذلك نخرج الصينية من الثلاجة ونقوم بنزع زوائد الشيكولاتة التي توجد على أطراف حبة الباونتي ونضع حبات شيكولاتة باونتي في أطباق التقديم ونقدمها لأفراد العائلة أو الضيوف.، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة Bounty طريقة عمل شيكولاته باونتي في المنزل بأسهل الطرق وألذ طعم - ثقفني

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