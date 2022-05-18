بنص كيلو دقيق اعملي البريوش في المنزل بكل سهولة وبالمكونات البسيطة

يبحث العديد من الأناس عن الطريقة الخاصة بعمل عجينة البريوش من المنزل، إذ أنه يعد من أسرع الوجبات التي من الممكن أن يتم اصطحابها للنادي أو أي مكان آخر، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم تقديمها في وجبة الأفطار أو أي وجبة أخرى، إذ أنه يعد من الوجبات الخفيفة والسلسة التي يعشقها الجميع بالتحديد الأطفال، كما أن فرنسا من الدول الأولى في العالم التي صنعت البريوش وقامت بتصديره فيما بعد لدول العالم الأخرى، ومن ثم انتشرت وشاعت بسرعة بالدول العربية، إذ أن كل دولة قد أبدعت في عملة، حيث أن لدى كل دولة إضافات مميزة خاصة بها تقوم بتمييزها عن باقي الدول.

مكونات عمل البريوش في المنزل

البريوش يعشقه جميع الأشخاص بالتحديد تناوله في وجبة الإفطار وكذلك وجبة العشاء، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم أخذه للمدرسة وذلك كنوع من الوجبات السهلة والسريعة.

½ كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

القليل من الملح.

القليل من الفانيليا.

صفار بيض مخلوط مع معلقة حليب.

خميرة فورية “ملعقة صغيرة”.

بيضتان.

مائة جرام زبده مجمدة.

طريقة عمل البريوش في المنزل خطوه بخطوه