نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنص كيلو دقيق اعملي البريوش في المنزل بكل سهولة وبالمكونات البسيطة في المقال التالي
يبحث العديد من الأناس عن الطريقة الخاصة بعمل عجينة البريوش من المنزل، إذ أنه يعد من أسرع الوجبات التي من الممكن أن يتم اصطحابها للنادي أو أي مكان آخر، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم تقديمها في وجبة الأفطار أو أي وجبة أخرى، إذ أنه يعد من الوجبات الخفيفة والسلسة التي يعشقها الجميع بالتحديد الأطفال، كما أن فرنسا من الدول الأولى في العالم التي صنعت البريوش وقامت بتصديره فيما بعد لدول العالم الأخرى، ومن ثم انتشرت وشاعت بسرعة بالدول العربية، إذ أن كل دولة قد أبدعت في عملة، حيث أن لدى كل دولة إضافات مميزة خاصة بها تقوم بتمييزها عن باقي الدول.
مكونات عمل البريوش في المنزل
البريوش يعشقه جميع الأشخاص بالتحديد تناوله في وجبة الإفطار وكذلك وجبة العشاء، هذا بجانب أنه من الممكن أن يتم أخذه للمدرسة وذلك كنوع من الوجبات السهلة والسريعة.
- ½ كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- القليل من الملح.
- القليل من الفانيليا.
- صفار بيض مخلوط مع معلقة حليب.
- خميرة فورية “ملعقة صغيرة”.
- بيضتان.
- مائة جرام زبده مجمدة.
طريقة عمل البريوش في المنزل خطوه بخطوه
- أولاً قومي بخلط الخميرة جيداً مع السكر وذلك في إناء، وبعدها ضعي الحليب الدافئ معه واتركيه حتى مرور ما يقرب من حوالي عشر دقائق.
- ثانياً قومي بوضع كلاً من الزبدة والبيض الخميرة وكذلك الحليب، وبعدها ضعي كلاً من الدقيق والفانيليا مع رشة من الملح فى الإناء الذي قمت بإعداده في السابق.
- ثالثاً قومي بمزج المكونات الباقية بشكل جيد إلى أن تتجانس وتحصلين على عجينة لينة طريقة ومن ثم ضعيها مع العجينة فى الإناء، وبعدها قومي بتغطيتها ومن ثم اتركيها إلى أن يتضاعف حجمها ومن ثم تخمر تماماً.
- بعدها قومي بإحضار العجينة ومن ثم قومي بتقسيمها حتى 10 كرات حجمها متساوي.
- بعد ذلك شكلي كل كرة على هيئة حبل ومن ثم قومي بلفها حول نفسها وبعدها ضعيها بصينية ملائمة واتركيها جانباً إلى أن تخمر من جديد.
- في النهاية قومي بفتح الفرن بدرجة حرارة متوسطة، وبعدها قومي بدهن الوجه بواسطة صفار البياض المخفوق، ومن ثم قومي بإضافة رشة من السكر على الوجه، مع إدخال الصينية الفرن حتى مرور ما يقرب من حوالي 30 دقيقة إلى أن تنضج تماماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنص كيلو دقيق اعملي البريوش في المنزل بكل سهولة وبالمكونات البسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.