ضاع عمرك وانتي تشتري اللبن البودرة حولي كيلو حليب الي كيلو لبن بودرة في 5 دقائق بملعقة واحدة

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نجد بأنه يعشق جميعا اللبن وذلك لأنه يوجد به الكثير من العناصر الغذائية المغذية للأنسان مثل الكالسيوم الذي يساعد على بناء العظام وكذلك فيتامين دال الذي يساعد على تنمية المخ والأدراك لدى الأطفال كذلك يساعد اللبن على عدم الأصابة بالزهايمر لمن هم كبار السن لذلك هو من العناصر الغذائية المهمة ونجد أن ربات المنازل سعت إلى التعرف على تحويل الحليب السائل إلى بودر وذلك لأن الحليب البودر توجد به نفس العناصر المغذية في الحليب السائل كذلك يسهل تخزينه وسهل في طريقة تحضيره لذلك سوف نوضح لكم طرق عمل الحليب البودر من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الحليب البودر
عندما نحول الحليب السائل إلى بودر بواسطة الخلاط لا نحتاج إلى مكونات أساسية بل إلى مكون أساسي فقط وهو الحليب السائل وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية..
- كيلو حليب سائل كامل الدسم.
- ورق زبدة.
- سكر بودر.
طريقة تحضير حليب البودر المنزلي
عندما نحول الحليب السائل إلى بودر لا يحتاج إلى كثير من الجهد أو التعب بل خطوات بسيطة جدا سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء من التيفيال أو الجرانيت أي غير لاصق.
- نقوم بوضع الوعاء على النار ونضع به الحليب كامل الدسم.
- نترك الحليب على النار حتى تمام الغليان ثم نقوم بتهدئة النار تماما.
- نقوم بتقليب المستمر للحليب بكل هدوء حتى يتبخر الماء تماما.
- سوف يصبح لدينا الحليب على شكل قطعة متجمدة بعد أن يتبخر الماء تماما.
- نقوم بعد ذلك بأخذ الحليب وتقطيعه قطع صغيرة جدا.
- نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونضع الحليب عليها.
- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- عندما يجف الحليب تماما نخرجه من الفرن ونضعه في الخلاط ونقوم بطحنه جيدا.
- نقوم بعد ذلك بوضع عليه سكر البودر ونقوم بوضع في الخلاط مرة أخرى حتى نحصل على حليب مجفف.
- نحضر علبة ذات غطاء ونخزن بها الحليب المجفف ونحكم أغلاقها.
- يتم تخزين العلبة في مكان جاف ونظيف داخل دولاب المطبخ.
- وبذلك استطعنا أن نحول كيلو حليب سائل إلى حليب مجفف.
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