اسرار الهنود.. ضعيها 10 دقائق على شعرك الخشن ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم سيصبح ناعم كالحرير

أن جمال الشعر يكمن في نعومته لدى الشعب العربي لذلك حرصت الكثير من النساء أصحاب الشعر المجعد والخشن والذي يسبب لهم الأحراج الشديد لذلك عملت الكثير من هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وتجعله مثل الحرير وليكن عنصر الخميرة من العناصر المهمة جدا التي تساعد على تنعيم الشعر والقضاء على الهيشان وتعمل على تقوية بصيلة الشعر وتحفيز نموها وتساعد على تجديد الدورة الدموية في الشعر وتكون بمثابة كرياتين طبيعي لذلك سوف نوضح طريقة عمل ماسك الخميرة للشعر من خلال هذا المقال.

كيراتين طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر

يعرف جميعا بأن الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعد عمل العجائن والفطائر والبيتزا فهي عنصر أساسي في اختمار العجائن وعمل الخبز الذي يكون من العناصر الغذائية المهمة ولم يقتصر لها الأمر على ذلك بل هي تستخدم في ماسكات الوجه والشعر حيث تكون بمثابة كيرياتين طبيعيي عند تجريبها لا يمكن الاستغناء عنها ونجد أن هذا الماسك يتكون من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية..

كيس خميرة.

ماء.

زيت جوز هند.

زيت زيتون.

عسل.

طريقة تحضير ماسك الخميرة للشعر

عندما نضع الخميرة على الشعر نقوم بتحويل الشعر الخاص بينا في زمن قياسي إلى شعر ناعم كالحرير لذلك يجب على جميع النساء الراغبين في نعومة شعورهن أن يقولوا وداعا للشعر الخشن والمجعد وسوف نوضح لكم خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..