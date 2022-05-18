نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار الهنود.. ضعيها 10 دقائق على شعرك الخشن ولن تحتاجي للكيراتين بعد اليوم سيصبح ناعم كالحرير في المقال التالي
أن جمال الشعر يكمن في نعومته لدى الشعب العربي لذلك حرصت الكثير من النساء أصحاب الشعر المجعد والخشن والذي يسبب لهم الأحراج الشديد لذلك عملت الكثير من هؤلاء بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر وتجعله مثل الحرير وليكن عنصر الخميرة من العناصر المهمة جدا التي تساعد على تنعيم الشعر والقضاء على الهيشان وتعمل على تقوية بصيلة الشعر وتحفيز نموها وتساعد على تجديد الدورة الدموية في الشعر وتكون بمثابة كرياتين طبيعي لذلك سوف نوضح طريقة عمل ماسك الخميرة للشعر من خلال هذا المقال.
كيراتين طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر
يعرف جميعا بأن الخميرة من المكونات الطبيعية التي تساعد عمل العجائن والفطائر والبيتزا فهي عنصر أساسي في اختمار العجائن وعمل الخبز الذي يكون من العناصر الغذائية المهمة ولم يقتصر لها الأمر على ذلك بل هي تستخدم في ماسكات الوجه والشعر حيث تكون بمثابة كيرياتين طبيعيي عند تجريبها لا يمكن الاستغناء عنها ونجد أن هذا الماسك يتكون من مكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية..
- كيس خميرة.
- ماء.
- زيت جوز هند.
- زيت زيتون.
- عسل.
طريقة تحضير ماسك الخميرة للشعر
عندما نضع الخميرة على الشعر نقوم بتحويل الشعر الخاص بينا في زمن قياسي إلى شعر ناعم كالحرير لذلك يجب على جميع النساء الراغبين في نعومة شعورهن أن يقولوا وداعا للشعر الخشن والمجعد وسوف نوضح لكم خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية..
- نحضر الخميرة ونضع عليها القليل من الماء ونقلبها جيدا حتى تذوب تماما ثم نضع البيضة مع التقليب المستمر.
- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العسل مع التقليب حتى تتجانس المكونات مع العسل.
- نضع بعد ذلك ملعقة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون على المكونات نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس.
- يقسم الشعر إلى خصلات ثم نقوم بوضع الخليط عليه وتمليس الشعر به.
- تترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وسوف نلاحظ نعومة الشعر مثل الحرير.
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