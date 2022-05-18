أقوي أرخص كرياتين ..كوب واحد بس من السفن أب هيخلي شعرك زي الحرير نتيجة روعه من أول أسبوع

كوب واحد بس من السفن أب هيخلي شعرك زي الحرير نتيجة روعه من أول أسبوع، دخلت المشروبات الغازية في الكثير من الوصفات، ولكن وصفة اليوم هي السفن أب لفرد وتنعيم الشعر فهو قادر على وصول الشعر إلى الملمس الناعم التي تحلم به كل فتاه، وكذلك القضاء وذلك بسبب المكونات الرهيبة في المشروبات الغازية، كما أنها تترك الشعر ناعم وأملس وسهل التسريح، بالإضافة إلى الفوائد الرهيبة التي تعود على فروة الرأس

السفن أب هيخلي شعرك زي الحرير

لا يمكن أن تتخيل أن السفن آب له فوائد هائلة للشعر فهو يتكون من العديد من المواد القادرة على إزالة التجاعيد وفرد الشعر وتعطيه نعومة كالحرير وهو نتيجة التجارب العديد من السيدات التي كانت تعاني من الشعر المجعد.

مكونات وصفه السفن أب لفرد الشعر وتنعيمه

كوب 7 آب.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد المقطر النقي.

طريقة عمل الوصفة:

قومي بغسل الشعر جيدًا ويتم تنشيفه بالمنشفة، بعد ذلك قومي بوضع زيت الزيتون مع ماء الورد ويتم تدليك الشعر.

بعد ذلك قومي بوضع 7 آب على منبت الرأس حتى يتشرب الشعر كل الكمية وإذا كانت خصل شعرك خفيفة فسوف تلاحظين الفرق بعد الاستخدام.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك بالماء فقط ويمكن غسله بصابونة مكونة من المواد الطبيعية، ولكن يجب تجنب جميع المواد الكيماوية في فترة استخدامها.

يمكن تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

سوف نلاحظ نتيجة فعاله جداً في فرد الشعر الخشن المجعد من أول أسبوع ولكن يجب الاستمرار على هذه الوصفة حتى نحصل على النتيجة المطلوبة .

طريقة السفن آب وعصير الليمون لتنعيم الشعر

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب سفن آب.

زيت الجوجوبا.

الزبادي.

صفار بيضة.

طريقة تحضير الوصفة: