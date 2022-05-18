بنص كيلو دقيق اعملي 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينة مقرمش جدا زي المحلات في 10 دقائق

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يكون البسكويت نوع من أنواع السناك المحلاة والتي يعشقها الجميع من الكبار والصغار وخاصة الأطفال الذين يقوموا بشراء كميات كبيرة من البسكويت ويتناولنها وتكون مليئة بالمواد الحافظة وغير جيدة للصحة لذلك عملت ربات المنازل على عمل البسكويت دائما لأطفالها وأيضا في المناسبات والأعياد والأفراح ويستخدم في الفطار أيضا مع الشاي وسوف نوضح طريقة عمل البسكويت بواسطة كيلو دقيق واحد سوف نقوم بعمل ٢ كيلو بسكويت وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.
مكونات عمل البسكويت بكيلو دقيق
عندما نتحدث في عمل مكونات البسكويت نجد أنه يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..
- نص كيلو دقيق.
- زبدة.
- بيكنج بودر.
- ٢بيضة.
- كوب سكر.
- فانيليا.
- نصف كوب حليب.
طريقة تحضير البسكويت بكيلو دقيق
عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها سهلة جدا وسريعة لذلك يمكن لربات المنازل أن تقوم بعمله في أي وقت دون أي تعب وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..
- نضع كوب زبدة مع السكر البودر ونقوم بخفقهم جيدا في الخلاط.
دنقوم بوضع البيض مع استمرار الخفق ثم نقوم بوضع الفانيليا.
- نقوم بخفق المكونات جيدا نقوم بعد ذلك بوضع الحليب ونخفق المكونات لكي تتجانس.
- نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر جيدا ثم نضع الدقيق على المكونات السائلة.
- نقوم بعد ذلك بالعجن حتى نحصل على قوام متماسك وطري.
- نحضر صينية ونضع بها ورق الزبدة ونقوم بتقطيع البسكويت كما نريد.
- نضع البسكويت على ورق الزبدة ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- نشكل البسكويت كما نريد بواسطة مكينة أو بواسطة اليد.
- توضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يصبح لونه ذهبيا .
- نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بتقديمه في أطباق وبالهناء والشفاء.
- يمكن أن نرش السكر عليه قبل وضعه في الفرن ليعطيه قرمشة أكثر ويمكن أن نعمله سادة.
- يتم تناوله مع الشاي اللذيذ في الصباح أو كسناك بين الوجبات اليومية.
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