بنص كيلو دقيق اعملي 2 كيلو بسكويت العيد بدون ماكينة مقرمش جدا زي المحلات في 10 دقائق

يكون البسكويت نوع من أنواع السناك المحلاة والتي يعشقها الجميع من الكبار والصغار وخاصة الأطفال الذين يقوموا بشراء كميات كبيرة من البسكويت ويتناولنها وتكون مليئة بالمواد الحافظة وغير جيدة للصحة لذلك عملت ربات المنازل على عمل البسكويت دائما لأطفالها وأيضا في المناسبات والأعياد والأفراح ويستخدم في الفطار أيضا مع الشاي وسوف نوضح طريقة عمل البسكويت بواسطة كيلو دقيق واحد سوف نقوم بعمل ٢ كيلو بسكويت وسوف نوضح طريقة عمله من خلال هذا المقال.

مكونات عمل البسكويت بكيلو دقيق

عندما نتحدث في عمل مكونات البسكويت نجد أنه يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

نص كيلو دقيق.

زبدة.

بيكنج بودر.

٢بيضة.

كوب سكر.

فانيليا.

نصف كوب حليب.

طريقة تحضير البسكويت بكيلو دقيق

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها سهلة جدا وسريعة لذلك يمكن لربات المنازل أن تقوم بعمله في أي وقت دون أي تعب وسوف نوضح طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..