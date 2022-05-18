لو عندك كوب سكر أعملي حلوي الموز اللذيذة بدون فرن في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

توجد الكثير من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بأقل المكونات والنتيجة الحصول حلوى جديدة لا مثيل لها، حديثنا اليوم عن حلوى أصابع الموز الشهيرة التي يعشقها جميع الأطفال والكبار أيضا، والجميل في هذه الوصفة أننا لا نستخدم الفرن إطلاقا، بمعنى أن جميع النساء يستطيعون تحضيرها في أي وقت ممكن وبسرعة هائلة، بعد الآن لن تتوقفي عن تحضير الحلوى لجميع أفراد أسرتك، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لمعرفة مكونات وطريقة تحضير حلوى أصابع الموز، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير حلوى أصابع الموز بدون فرن في عشرة دقائق فقط

تحتار جميع النساء في تغيير روتين الحلويات التي تقدمها لأطفالها، لأن معظمنا تعود على البسبوسة والكنافة والكيكة، ولكن الآن سوف نحضر معا حلوى أصابع الموز اللذيذة والجديدة، وتتلخص المكونات في:

حبة واحدة من الموز.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار كوب من السكر البودرة المنخول.

بياض بيضة واحدة.

القليل من الملح.

طريقة تحضير حلوى أصابع الموز في أقل عشرة دقائق

الموز له فوائد عديدة، حيث يحتوي على نسبة سكريات عالية تمد الجسم بالطاقة اللازمة، التي تساعدهم في أداء أعمالهم اليومية، وعلى وجه الخصوص الأطفال الذين يذهبون لعمل تمارين رياضيّة معينة، كما يساعد على زيادة نسبة التركيز، والانتباه، ونحن الآن سوف نوضح لكم طريقة تحضيره بدون استخدام فرن؛