طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بكل سهولة والطعم مثل الجاهزة تماماً

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، يوجد الكثير من عشاق الحلاوة الطحينية والتي لا يخلون منازلهم منها، فيوجد العديد من الأطعمة الخاصة بها وبمكسرات مختلفة، فأول من قام بإعداد الطحينية هما الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا، فيعشقها الأطفال بشكل كبير لما يجدون فيها من مذاق رائع وجذاب، فتحتوي على العديد من المعادن المغذية للغاية التي تقي الجسم من مشاكل عديدة وتصلب الشرايين الخاصة بالقلب، كما تعمل على تلين المعدة وتقضي على تقرحات اللثة، كما تحمي من هشاشة العظام لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم وتحتوي كذلك على الزنك المهم لجلد الإنسان فهي تقي من ظهور التجاعيد بشكل أسرع، كما تحافظ على الجسم من الإصابة بالسرطان لاحتوائه على نسبة كبيرة من عنصر الماغنسيوم فيمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

يمكنك إعداد الحلاوة الطحينية في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وبأكثر من حشوة وطعم مختلف، وذلك بدلاً من شراؤها جاهزة من المحلات، فهي تحضر في المنزل بكل سهولة ويسر ولا تحتاج لمكونات كثيرة بل متوفرة في كل منزل، فيمكن تحضيرها وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كوبان من السمسم المحمص جيداً.

كوبان من سكر البودر.

كوب من الزيت.

مقدار كوب من الدقيق.

كوبان من اللبن البودر.

رشه ملح.

فانيليا.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية

يتم تحضيرها بكل سهولة وذلك من خلال الآتي:

يتم تحميص السمسم جيداً والقيام بطحنه.

ثم يتم إحضار وعاء أو في الخلاط إضافة كل من السمسم المطحون والدقيق والملح والتقليب جيدًا.

يتم إضافة الزيت بالتدريج والتقليب المستمر للحصول على القوام المثالي.

ثم يتم إضافة السكر واللبن البودر والفانيليا ويتم خلطهم جيداً للوصول للقوام المرغوب فيه.

يتم وضع الخليط في علبة وبداخلها المكسرات والقيام بالضغط عليها جيدا وبعد ذلك يتم غلق العلبة جيدا وتركها في الثلاجة لمدة يومين حتى تتماسك.

ثم يتم بعد ذلك تقطيعها في أطباق التقديم.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل الحلاوة الطحينية ومكوناتها وكيفية تحضيرها وذلك للحصول على قوام مثالي ومذاق رائع يشبه الشركات وذلك بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة وفي أسرع وقت.