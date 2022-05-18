بالطعم الكريمي.. طريقة عمل الأرز باللبن بالمكسرات مثل المحلات تماماً

طريقة عمل الأرز باللبن، يوجد الكثير من عشاق الأرز باللبن ويفضلون تناوله بمذاق معين، فيوجد الكثير من ربات البيوت الذين يجتهدون في تقديمه بأشكال مختلفة وبمذاق رائع يجذب الكثير، حيث إن يوجد العديد الذين يفضلون تناوله كوجبة فطار أو كوجبة عشاء، كما يوجد أشخاص يتناوله كنوع من التحلية أو بين الوجبات، فهو من الأطباق المغذية والغنية بالعناصر الغذائية المهمة للكبار أو الصغار، كما يوجد العديد من المحلات التي تبتدع في تقديمه بشكل سهل وسريع وبمذاق رائع يجذب العديد لشرائه والتمتع به، حيث يمكن إضافة نكهات مختلفة من وقت لآخر للتجديد في مذاق الطبق ومنحه شكل رائع لا مثيل له، لذلك يبحث الفتيات المقبلات على الزواج على الإنترنت عن أسهل طرق لعمل الأرز باللبن وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل الأرز باللبن

يمكنك إعداد هذا الطبق بمكونات سهلة وبسيطة للغاية والتي تتمثل في الآتي:

ست أكواب من اللبن.

ثلاث أكواب أرز.

كوب ماء.

فانيليا.

سكر.

رشه ملح.

ملعقتين كبار من النشا.

مكسرات وجوز هند وزبيب.

قرفة أو ماء ورد يمكن الاستغناء عنهم.

طريقة تحضير الأرز باللبن

يمكنك تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وذلك من خلال الآتي:

يتم غسل الأرز جيداً وتركه في الماء لمدة ساعتين لكي يساعد على تليين الأرز بشكل أسرع.

ثم يتم تصفية الأرز بشكل جيداً والقيام بوضعه في اللبن.

يتم وضعه على نار هادئة.

ثم يتم تقليب الأرز من وقت لآخر على النار ويتم إضافة الماء من وقت لآخر حتى تمام النضج.

يتم إضافة كل من السكر والفانيليا والنشا والتقليب المستمر للحصول على قوام كريمي ويمكن إضافة القشطة عليه.

بعد ذلك يتم سكب الأرز في أطباق التقديم وإضافة المكسرات والزبيب وجوز الهند على الوجه ويمكن إضافة قرفة لمحبي القرفة، كما يمكن إضافة الفواكه المقطعة أو صوص الشيكولاتة بعد وضع الأرز في الثلاجة وإخراجه للتناول.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل الأرز باللبن ومقدار الطريقة، كما تعرفنا على طريقة تحضيره وتزينه بأكثر من طريقة للحصول على طبق متكامل يفوق طريقة المحلات التي تبهر الكثير لتناولها والاستمتاع بها.