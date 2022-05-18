شعرك هيطول للركب.. وصفة هندية رشة قبل النوم تنبت الفراغات وتعالج التساقط وتكثف الشعر من أول استعمال

أن الشعر الطويل يكون بمثابة شيء مهم جدا لدى السيدات والفتيات لذلك تحرص كل منهن على جعله جميل وطويل وكثيف وعندما قاموا بالبحث عن اهم الوصفات التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وجدوا أن عنصر الملح هو من العناصر الاساسية في مكونات الوصفة الخاصة بالشعر حيث يعمل على تكثيف الشعر وتطويله وإنبات الفراغات وتنعيم الشعر وجعله مثل الحرير إلى جانب أنه يخلصنا من الشيب المبكر ويحافظ على لون الشعر وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كيف يمكن بملعقة ملح نحافظ على الشعر ونساعد في تطويله.

مكونات عمل وصفة الملح للشعر

عندما نتحدث عن مكونات هذه الوصفة نجد أنها تتكون من مكونات بسيطة جدا لا تكلفنا تكاليف عالية وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

ملعقة ملح.

ماء.

شامبو.

بلسم.

طريقة تحضير وصفة الملح للشعر

عندما نحضر هذه الوصفة لا تحتاج إلى جهد أو تعب أو كثير من الوقت وعندما نستخدمها لا نستطيع أن نتركها أبدا وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الماء ثم نقوم بوضع الملح ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى يذوب الملح تماما.

نحضر الشامبو الذي نستخدمه ثم نقوم بوضعه على الماء والملح نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.

نقوم بالاستحمام وغسل الشعر بهذه الوصفة الذي قمنا بتحضيرها وبعد الانتهاء من غسل الشعر.

نقوم بعد ذلك بوضع البلسم على الشعر ونقوم بشطفه.

عند الانتهاء نقوم بتنشيف الشعر جيدا.

يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الملح للشعر

عندما نستخدم الملح للشعر نحصل على نتائج دقيقة وفعلية لا يمكن أن نستغني عنه عندما نقوم بتجريبه وسوف نوضح فوائده من خلال النقاط التالية..