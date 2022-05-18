فكرة عبقرية لقلي الباذنجان بدون أن يشرب نقطة زيت بطريقة صحية مقرمش جدا ولذيذ مش هتبطلي تعمليها

يعرف الباذنجان بأنه من الخضروات المهمة جدا لصحتنا وذلك لأنه يكون علاج قوي للأنيميا ويساعد في التخلص من فقر الدم لذلك فهو مهم جدا ولا يمكن الاستغناء عنه وتحرص ربات المنازل على عمله دائما لهم وبطرق مختلفة ومتنوعة ولكن قلي الباذنجان يسبب امتصاص كمية كبيرة من الزيت مما يضر بصحة الأنسان ويساعد على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم لذلك قامت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن الطرق الصحية لعمل الباذنجان بدون امتصاص أي زيوت لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة قلي الباذنجان المقرمش بدون ما يمتص أي زيوت إلى جانب فوائد الباذنجان.

مكونات عمل الباذنجان المقرش

عندما نستعين بعدة مكونات لعمل الباذنجان المقرمش نجد أنه لا يحتاج إلى كثير من المكونات بل مكونات بسيطة وتتوفر في منازلنا وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية..

باذنجان.

دقيق.

نشا.

ملح.

زيت.

طريقة تحضير الباذنجان المقرمش

عندما نحضر الباذنجان نجد أنه يتم تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة لا تؤدي إلى جهد إضافي أو تعب لذلك سوف نوضح طريقة التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا وتقطيعه إلى شرائح.

نحضر وعاء ونضع به الباذنجان ونضع عليه الدقيق والنشا والملح والفلفل الأسود.

نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتغلف شرائح الباذنجان بالنشا والدقيق.

نحضر طاسة ونضع بها الزيت ونضعها على النار.

عندما يسخن الزيت نضع شرائح الباذنجان وعندما يصبح لونها ذهبيا نقوم بقلبها على الجانب الأخر.

عندما يسخن الزيت نضع شرائح الباذنجان وعندما يصبح لونها ذهبيا نقوم بقلبها على الجانب الأخر. عند تمام السواء نقوم بوضعها على مناديل ورقية لكي تمتص الزيت الزائد منها.

نقوم بتقديمها لجميع أفراد الأسرة وسوف نلاحظ بأنها مقرمشة ولم تمتص أي زيوت وذلك بسبب تغليفها بالدقيق والنشا.

فوائد الباذنجان

حرصت ربات المنازل على طهو الباذنجان دائما وذلك بسبب فوائده الكثيرة وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية..