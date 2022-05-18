بلون مميز.. اصبغي شعرك طبيعياً باللون العسلي السحري بأحدث إطلاله

صبغ الشعر باللون العسلي طبيعياً، الكثير من الفتيات والسيدات يحلمن بشعر جميل ومختلف عما اعتدنا عليه من قبل، فنظرا لما يحدث للشعر بفعل الصبغات الكيميائية تم اللجوء إلى وصفات طبيعية للوصول للنتيجة المرغوب فيها، فيمكن من خلال مكونات بسيطة تلون الشعر في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل أو شراء الصبغات التي تؤثر على الشعر بشكل سلبي بعد تلوينها، فقد تعرض الشعر للتقصف والجفاف بشكل كبير، فالحل هو الاعتماد على المكونات الطبيعية التي يتم استخدمها بمكون طبيعي وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر باللون العسلي طبيعياً

يمكنك الحصول على هذا اللون بمكونات طبيعية بكل سهولة وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كوب من البابونج المنقوع.

ملعقة من القرفة.

مقدار ملعقة من زيت اللوز.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

يتم إحضار وعاء والقيام بوضع كافة المكونات وخلطهم جيدا للحصول على مزيج متجانس صالح للاستخدام.

ثم يتم توزيع الخليط على الشعر بشكل جيد و تعريض الشعر للشمس وتركة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر جيداً للتخلص من بقايا الخليط وتكرر العملية عدة مرات في الشهر للوصول للون المرغوب فيه.

صبغة فاتحة باللون العسلي

يمكنك الحصول على اللون العسلي بمكونات سهلة طبيعياً وذلك من خلال الآتي:

يتم خلط ثلاث ملاعق من عصير الليمون المضاف إليهم ثلاث ملاعق من الخل.

ثم يتم مزجهم جيداً وتوزيعهم على الشعر بأكمله و تعريض الشعر لأشعة الشمس للحصول على النتيجة المرغوب فيها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وتكرر هذه العملية عدة مرات للحصول على اللون المراد.

يمكنك كذلك مزج ثلاث ملاعق من زيت اللوز مع ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وخلطهم جيداً.

ثم القيام بتوزيعها على الشعر وتعريضه للشمس لمدة لا تقل عن نصف ساعة وتكرر العملية عدة مرات للحصول على اللون الفاتح المطلوب.

كيفية الحفاظ على الشعر المصبوغ

عليك عدم تعرض الشعر المصبوغ لأشعة الشمس لفترات طويلة، حتى لا تبهت الصبغة.

عليك غسلة مرتين فقط في الأسبوع للحفاظ على اللون.

عدم النوم بالشعر وهو مبلل.

مراعاة عدم تسريح الشعر وهو مبلل حتى لا يتساقط، لأنه يكون في أضعف حالاته.

غسل الشعر بشامبو خالي من الكبريت.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر باللون العسلي طبيعياً والمكونات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها للوصول لهذا اللون الرائع الذي يعشقه الكثير من الفتيات والسيدات وهذا اللون يواكب كل موضة ويناسب كافة أنواع البشرة سواء الفاتحة أو الغامقة.