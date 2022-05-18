نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجسم بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي
إزالة الشعر بالحليب، يعرف الجميع أهمية الحليب للجسم، حيث يقوي العظام ويساعد على بناء عضلات قوية، كما يعالج ضعف الجسم والأنيميا ونقص بعض الفيتامينات، لذلك تقدمه الأمهات إلى أفراد أسرتها بشكل يومي، كما يدخل في وصفات علاج مشاكل البشرة، حيث يرطب بشرة الجسم الملتهبة ويساعد على تفتيحها، ولم تتوقف فوائد الحليب عند ذلك، بل أصبح يدخل في مكونات وصفة إزالة شعر الجسم المزعج، حيث يمكن من خلاله توقف نمو الشعر وإزالته بكل سهولة، وتوديع جميع المزيلات التقليدية وعدم الحاجة إلى استخدام أجهزة الليزر، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة شعر الجسم بالحليب.
وصفة الحليب لإزالة الشعر الزائد
هناك عدة طرق يمكن من خلالها إزالة شعر الجسم، ولكن معظم هذه الطرق مؤلمة وتترك آثار سلبية على البشرة، لذلك الاعتماد على الوصفات الطبيعية لا يسبب أي خطر صحي على البشرة، والحليب من السوائل متعددة الاستخدامات، فهو مفيد للجسم، ويمكن من خلاله صنع شمع الحليب الذي يوقف نمو بصيلات الشعر ويزيله، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
- كوبين من الحليب السائل.
- كوب كامل من بودرة الجيلاتين.
- خيارة كاملة.
- ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.
طريقة التحضير
يمكن من خلال الحليب صناعة شمع يقضي على شعر الجسم، ويجعل البشرة بيضاء ونقية، حيث يساعد الحليب على تفتيح لون البشرة، كما يساعد الخيار على ترطيب البشرة الجافة، ويمكن تحضير الوصفة في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.
- أولاً يتم فرم الخيارة حتى يصبح قوامها ناعم.
بعدها يتم وضع الحليب وبودرة الجيلاتين في إناء على النار حتى الغليان.
- تليها خطوة إضافة الخيار وبيكربونات الصوديوم وبعدها يتم رفع الخليط من على النار.
- نترك الخليط حتى يبرد تماماً.
- نوزع الخليط على بشرة الجسم ونتركه لمدة عشر دقائق.
- بعدها يتم شد شمع الحليب ليتم إزالة الشعر.
فوائد الحليب للبشرة
- طريقة بسيطة وآمنة على البشرة.
- يزيل الشعر بدون الشعور بأي آلام.
- يقضي على خلايا الجلد الميت.
- يعيد للبشرة البياض والنعومه.
- كما أنه يوحد لون بشرة الجسم.
- غير مكلف ومضمون ولا يسبب أي أضرار على البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجسم بدون رجوعة مرة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.