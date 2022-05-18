وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر الزائد نهائياً من الجسم بدون رجوعة مرة أخرى

إزالة الشعر بالحليب، يعرف الجميع أهمية الحليب للجسم، حيث يقوي العظام ويساعد على بناء عضلات قوية، كما يعالج ضعف الجسم والأنيميا ونقص بعض الفيتامينات، لذلك تقدمه الأمهات إلى أفراد أسرتها بشكل يومي، كما يدخل في وصفات علاج مشاكل البشرة، حيث يرطب بشرة الجسم الملتهبة ويساعد على تفتيحها، ولم تتوقف فوائد الحليب عند ذلك، بل أصبح يدخل في مكونات وصفة إزالة شعر الجسم المزعج، حيث يمكن من خلاله توقف نمو الشعر وإزالته بكل سهولة، وتوديع جميع المزيلات التقليدية وعدم الحاجة إلى استخدام أجهزة الليزر، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة شعر الجسم بالحليب.

وصفة الحليب لإزالة الشعر الزائد

هناك عدة طرق يمكن من خلالها إزالة شعر الجسم، ولكن معظم هذه الطرق مؤلمة وتترك آثار سلبية على البشرة، لذلك الاعتماد على الوصفات الطبيعية لا يسبب أي خطر صحي على البشرة، والحليب من السوائل متعددة الاستخدامات، فهو مفيد للجسم، ويمكن من خلاله صنع شمع الحليب الذي يوقف نمو بصيلات الشعر ويزيله، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

كوبين من الحليب السائل.

كوب كامل من بودرة الجيلاتين.

خيارة كاملة.

ملعقتين من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

يمكن من خلال الحليب صناعة شمع يقضي على شعر الجسم، ويجعل البشرة بيضاء ونقية، حيث يساعد الحليب على تفتيح لون البشرة، كما يساعد الخيار على ترطيب البشرة الجافة، ويمكن تحضير الوصفة في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم فرم الخيارة حتى يصبح قوامها ناعم.

بعدها يتم وضع الحليب وبودرة الجيلاتين في إناء على النار حتى الغليان.

بعدها يتم وضع الحليب وبودرة الجيلاتين في إناء على النار حتى الغليان. تليها خطوة إضافة الخيار وبيكربونات الصوديوم وبعدها يتم رفع الخليط من على النار.

نترك الخليط حتى يبرد تماماً.

نوزع الخليط على بشرة الجسم ونتركه لمدة عشر دقائق.

بعدها يتم شد شمع الحليب ليتم إزالة الشعر.

فوائد الحليب للبشرة