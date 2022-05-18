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يعتبر الشوفان من أكثر الإستخدامات على البشرة، ويدخل الشوفان فى العديد من تكوين المستحضرات التجميلية فهو له القدرة على تفتيح الجسم وتوحيد لونه، ويعمل على ترطيب البشرة وإزالة حب الشباب وتغذية البشرة، ويعمل على إزالة طبقة الجلد الميتة ويمنح الجلد نعومة ولمعان، ويقاوم الشيخوخة وعلاج تقدم السن، ويستخدم الشوفان فى تكوين المنتجات العلاجية مثل معالجة الأمراض الجلدية والإلتهابات، ويستخدم الشوفان كمقشر طبيعي للجسم ويعطي الجسم البياض الذى تريده كل الفتيات والسيدات. مكونات طريقة عمل خلطة الشوفان لتقشير الجسم كمية مناسبة من دقيق الشوفان تناسب حجم الجسم

كوب واحد كبير من الحليب الدافئ

ثلاثة ملاعق كبيرة من صودا الخبز

ثلاثة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا

أربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الخيار

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الارغان

إثنين ملعقة كبيرة من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل

إثنين ملعقة كبيرة من الزبادى طريقة عمل خلطة الشوفان لتقشير الجسم أولا نحضر وعاء مناسب ونضع به كمية مناسبة من دقيق الشوفان تناسب حجم الجسم وكوب واحد كبير من الحليب الدافئ وثلاثة ملاعق كبيرة من صودا الخبز وثلاثة ملاعق كبيرة من البيكينج صودا وأربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الخيار وإثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض وثلاثة ملاعق كبيرة من النشا الأبيض وإثنين ملعقة كبيرة من زيت الأرغان وإثنين ملعقة كبيرة من الكركم وإثنين ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل وإثنين ملعقة كبيرة من الزبادى ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

وقبل وضع الخلطة نقوم بغسل وتنظيف الجسم كله بالماء ثم يتم تجفيفه بالمنشفة جيدا.

ثم نقوم بوضع كمية من الخليط ونوزعه على الجسم كله ثم نترك خلطة الشوفان لمدة ساعتين وبعد ذللك نقوم بغسل الجسم من الخلطة جيدا بالماء وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع ولمدة شهر، و

سوف نلاحظ تقشير وتفتيح الجسم كله بإستخدام خلطة الشوفان. عمر شويل - جدة أقوي مقشر منزلي غير مكلف لتفتيح وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في دقائق - ثقفني

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