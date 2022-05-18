أفضل طريقة لعمل الشكشوكة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الشكشوكة، يوجد العديد من عشاق هذه الأكلة فهي من الوصفات الشامية التي انتشرت بشكل كبير لمذاقها الرائع وسهولة إعدادها، فهي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة للغاية، فيبحث الكثير من السيدات للحصول على وصفة سهلة لتحضيرها والتمتع بها في دقائق قليلة وبمذاق رائع، فيمكن تناولها كوجبة فطار أو كوجبة عشاء فهي من الوجبات الغنية بالعديد من المغذيات التي يتم التمتع بتناولها في أي وقت، فيوجد العديد من سيدات البيوت الذين يبدعون في إعداد هذه الوصفة للوصول لأطعمة مختلفة ومذاق رائع وبأقل المكونات وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا تابعونا من خلال المقال.

طريقة عمل الشكشوكة

الشكشوكة اشتهرت بشكل كبير في المطبخ المصري، فهي تعد من الأطعمة اللذيذة التي يحبها العديد من الأشخاص، وصلت شهرتها للمطبخ التركي وكافة البلاد العربية، حيث يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويسر ومكوناتها اقتصادية وبسيطة للغاية، حيث يمكنك إعداد الشكشوكة بالعديد من الطرق للحصول على مذاق رائع وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار أربع بيضات.

اثنين بصلة مفرومة جيداً.

ملعقتين بقدونس مقطع صغير جداً.

إثنين حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

فص ثوم مفروم.

القليل من الفلفل الحار.

مقدار القليل من الزنجبيل المطحون حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

القليل من القرفة الناعمة حسب الرغبة.

مقدار القليل من الملح.

طريقة تحضير الشكشوكة

يمكنك تحضيرها بطريقة سهلة للغاية وذلك من خلال الآتي:

يتم وضع الصينية على النار وإضافة الزيت.

نضع البصل المفروم والتقليب للوصول للون الذهبي.

يتم إضافة الثوم والفلفل الحار والملح والزنجبيل والتقليب المستمر.

ثم يتم وضع الطماطم المقطعة إلى مكعبات والقيام تقليبها جيدا وتركها على نار هادئة.

بعد تمام التسوية يتم إضافة البيض والبقدونس وتترك لتمام النضج.

يتم تقديمها في طبق التقديم ويمكن رش القليل من جبن الموزاريلا عليها.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل الشكشَوكة ومكوناتها وكذلك تعرفنا على طريقة تحضيرها للحصول على مذاق رائع ومميز ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة للحصول على أطعمة مختلفة من الشكشوكة التي يعشقها الكثير ويبدعون في تحضيرها.