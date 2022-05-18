نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على اللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

صبغ الشعر باللون الأشقر تتوق غالبية السيدات إلى الحصول على شعر أشقر أو ذهبي وخاصةً السيدات أصحاب البشرة الخمرية أو البيضاء، لما يمنحهن من لوك مميز وجذاب كنوع من أنواع التغيير، دون الإضرار بالشعر والحفاظ على مظهره الصحي اللامع، ولهذا السبب نقدم لكي سيدتي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تطبيقها على شعرك لتحصلي عليه أشقر لامع بدون اللجوء إلى صبغات أو مواد كيميائية قد تضر بشعرك أو تتسبب في إتلافه وتقصفه، كما نستعرض لكي بعض النصائح التي عليكي إتباعها من أجل الحفاظ على اللون الأشقر لأطول فترة زمنية ممكنة. طريقة صبغ الشعر بالكركم 3 ملاعق من الكركم المطحون

2 ملاعق من الحنة الناعمة.

معلقة كبيرة من خل التفاح أو الخل الأبيض.

كمية كافية من الماء. طريقة التحضير احضري إناء كبير الحجم وضعي الحنة به.

قومي بإضافة الخل إلى الخليط، ثم أضيفي مقدار الكركم إليه مع التقليب الجيد.

سخني الماء جيداً، ثم ضيفيه إلى الخليط، وقلبيه جيداً حتى تحصلي على خليط متماسك القوام.

طبقي هذا الخليط على كامل شعرك، واتركيه فترة 4 ساعات على الأقل لضمان تشرب بصيلات الشعر للحنة مع مسحوق الكركم.

قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو حتى تتخلصي من أي بقايا من الخليط. يساعد الكركم بدوره على تثبيت اللون الأشقر على الشعر، لذا هناك بعض الوصفات التي يمكنك تطبيقها بدون استخدام الحنة في الحصول على شعر أشقر لامع وبنفس النتيجة. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي 10 عبوات من الشاي الأحمر

½ كوب من عصير الليمون المركز.

كمية كافية من الماء الساخن طريقة التحضير قومي بوضع كمية الماء المحضرة في إناء وضعيه على النار حتى يصل لدرجة الغليان.

أضيفي مقدار الشاي إلى الماء، ثم عصير الليمون، واتركيهم على النار لبضع دقائق لحين وصول لون الشاي إلى الدرجة الداكنة.

قومي بملء الزجاجة الفارغة بالمحلول الذي حصلتي عليه، ثم رشه على شعرك حتى يصبح شعرك رطباً.

قومي بالجلوس في مكان مفتوح معرض لأشعة الشمس مباشرةً حتى يجف شعرك بشكل تام (ساعتين)، وستلاحظين الفرق في لون شعرك على الفور. عمر شويل - جدة بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على اللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية - ثقفني

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