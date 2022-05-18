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حلم كل فتاة وسيدة تمتلك شعر قصير بأن يصبح لديها شعر طويل وصحى وقوي ولامع لأن الشعر الطويل هو الذى يعطي المظهر الجميل ويمنح الثقة بالنفس، وتتباهي الفتيات بظهور الشعر الطويل فى المناسبات وفى الأعياد وفي الأفراح وتجعلها سعيدة، والسيدات كبار السن عند إمتلاكهم شعر طويل يعود عليهم بالتأثير الإيجابي فتبدو أصغر سنا، وتوجد عدة أسباب لوقف نمو الشعر مثل نقص التغذية وخلل فى الهرمونات، وإستخدام مججفات الشعر التى تعمل على تقصفه، وكثرة إستخدام الصبغات التى تحتوى على مواد كيميائية، وغيرها من الأسباب ولتطويل الشعر فلابد من اتباع نظام غذائي سليم ومتوازن وصحي من خلال تناول الفواكه والخضروات والحبوب والحليب، والعناية والإهتمام بالشعر بتنظيفه بشكل مستمر. مكونات طريقة عمل خلطة لتطويل الشعر فى أسبوع ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الصبار

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو

أربعة ملاعق كبيرة من الحليب طريقة عمل خلطة لتطويل الشعر في البداية نقوم بتنظيف وغسل الشعر جيدا بالماء وبعد ذلك نقوم بتجفيفه بمنشفة حتى يجف تماما من الماء.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت اللوز وزيت جوز الهند والنشا والزبادي وزيت الصبار وزيت إكليل الجبل وزيت الأفوكادو والحليب ثم نقوم بخلط هذه المكونات بعضهم البعض جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة على اليد ثم نقوم بدهن الشعر كله من الجذور حتى تتغلغل في الجذور وبصيلات الشعر ودهن منتصف الشعر وأطرافه جيدا مع تدليك فروة الرأس ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم نصف.

وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة يوميا حتى نحصل على شعر طويل ولامع وجذاب فى أسبوع بإستخدام هذه الوصفة. عمر شويل - جدة ضعي الخلطة لشعرك لمدة 7 أيام لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ شعرك هينمو بدون توقف - ثقفني

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