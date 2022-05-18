مقشر منزلي قوي لتقشير وتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والتصبغات بياض ونقاء لا يصدق

تعتني كل عروس مقبلة على الزواج بتفتيح جسمها وبشرتها حتى تظهر أمام الناس بمظهر جميل وجذاب وحتى تكون في ثقة تامة بنفسها، وحتى الفتيات والسيدات أيضا يهتمون كل الإهتمام بتفتيح جسمهم وبشرتهم، حتى يظهروا بجسم أبيض ناصع البياض مثل الحليب وخالي من أي عيوب أو بقع داكنة فتجد حل لهذه المشكلة في ماسك الترمس المكون من خليط من مكونات طبيعية مثل النشا والزبادي والدقيق والليمون وماء الأرز والبيكنج صودا والحليب وزيت اللوز فيعتبر الترمس من أفضل البقوليات الذى له فوائد عديدة منها أنه يعمل على تفتيح وتبييض الجسم والبشرة ويعمل على إزالة الشعر ويعمل على إزالة الكلف والنمش، ويستخدم الترمس كمشر طبيعي للجسم لأنه يعمل على إزالة طبقة الجلد الميتة، وإزالة الرؤس السوداء وإزالة الهالات السوداء، ويعمل الترمس على توحيد لون البشرة وظهورها بأجمل شكل، وتحسين مظهرها، ويعالج الترمس التجاعيد، ويساعد الترمس البشرة على شد الوجه، ويعمل على تفتيح المسام ويدخل مطحون الترمس فى بعض الإستخدامات العلاجية منها يعالج الإكزيما والتهابات الجلد والصدفية وحب الشباب، والترمس يحتوى على الكثير من المعادن مثل الألياف والفيتامينات والمعادن والفوسفور والصوديوم اللازمة لبناء جسم الإنسان.

مكونات طريقة عمل ماسك الترمس لتفتيح البشرة

كمية من الترمس المطحون تناسب حجم الجسم

كمية من الماء تناسب حجم مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الدقيق

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من ماء الارز

إثنين ملعقة كبيرة من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الوز

طريقة عمل خلطة ماسك الترمس