طريقة عمل مخلل الزيتون المقرمش السريع في المنزل بطريقة محلات الطرشي وتحدي

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تحتاج أي مائدة طعام إلى أطباق تعمل على فتح الشهية، ومن هذه الأطباق الزيتون المخلل الذي يتميز بطعمه المملح جميل، ويقدم طبق الزيتون المخلل سواء الأسود أو الأخضر بجوار أي طعام مثل المقليات أو المشويات أو المحشيات أو الساندويتشات، ويدخل الزيتون فى عمل بعض أنواع الطعام مثل البيتزا والكريب والمكرونة البشاميل، والزيتون له فوائد كثيرة منها زيت الزيتون الذي يستخدم في طهي الطعام وفي عمل الحلويات لأنه صحي ويستخدم لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، ويستخدم أيضا كعلاج للإمساك، ويفضل الكبار والصغار تناول مخلل الزيتون الذي من فوائده أنه يشفي من العديد من الأمراض، ولا ننصح بشراء مخلل الزيتون من الأسواق الخارجية لأنها تحتوى على مواد حافظة تضر بصحة الإنسان.
مكونات طريقة عمل مخلل الزيتون اللذيذ
- كيلو من الزيتون الأخضر أو الأسود على حسب الرغبة
- كمية مناسبة من الملح
- كمية مناسبة من الماء تناسب كمية الزيتون
- ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحبة السوداء
- ملعقة من الزعفران
- إثنين فص من الثوم المقطع
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- برطمان من البلاستيك أو برطمان من الزجاج
طريقة عمل مخلل الزيتون بأسهل طريقة
- أولا نقوم بغسل كيلو من الزيتون بالماء جيدا ثم نحضر إناء ونضع به كمية من الماء ونرفعه على النار ونترك الإناء حتى الغليان، وبعد ذلك نتركه جانبا حتى يصبح دافئ ثم نضع به كمية الزيتون ثم نتركه لمدة يوم كامل حتى يتم نقعه، ويتخلص الزيتون من طعم المرار الموجود فيه.
- وفى اليوم التالي نحضر برطمان من البلاستيك أو برطمان من الزجاج ثم نضع به الزيتون الذي تم نقعه فى الماء ثم نضيف إليه ثلاثة ثمرات من الفلفل الأخضر وثلاثة ملاعق كبيرة من الحبة السوداء وملعقة واحدة كبيرة من الزعفران وإثنين فص من الثوم المقطع ثم نضع عليه كمية من الملح المذاب فى الماء وأخيرا نضع زيت الزيتون ثم نغلق البرطمان بإحكام، ونتركها جانبا ولمدة شهر حتى يتم نضج الزيتون جيدا، وبعد ذلك يصبح مخلل الزيتون جاهز ويقدم بألف هنا.
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