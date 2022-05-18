طريقة عمل مخلل الزيتون المقرمش السريع في المنزل بطريقة محلات الطرشي وتحدي

تحتاج أي مائدة طعام إلى أطباق تعمل على فتح الشهية، ومن هذه الأطباق الزيتون المخلل الذي يتميز بطعمه المملح جميل، ويقدم طبق الزيتون المخلل سواء الأسود أو الأخضر بجوار أي طعام مثل المقليات أو المشويات أو المحشيات أو الساندويتشات، ويدخل الزيتون فى عمل بعض أنواع الطعام مثل البيتزا والكريب والمكرونة البشاميل، والزيتون له فوائد كثيرة منها زيت الزيتون الذي يستخدم في طهي الطعام وفي عمل الحلويات لأنه صحي ويستخدم لعلاج مشاكل الشعر والبشرة، ويستخدم أيضا كعلاج للإمساك، ويفضل الكبار والصغار تناول مخلل الزيتون الذي من فوائده أنه يشفي من العديد من الأمراض، ولا ننصح بشراء مخلل الزيتون من الأسواق الخارجية لأنها تحتوى على مواد حافظة تضر بصحة الإنسان.

مكونات طريقة عمل مخلل الزيتون اللذيذ

كيلو من الزيتون الأخضر أو الأسود على حسب الرغبة

كمية مناسبة من الملح

كمية مناسبة من الماء تناسب كمية الزيتون

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحبة السوداء

ملعقة من الزعفران

إثنين فص من الثوم المقطع

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

برطمان من البلاستيك أو برطمان من الزجاج

طريقة عمل مخلل الزيتون بأسهل طريقة