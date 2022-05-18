نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة ضعيه لشعرك وانتظري النتيجة السحرية في المقال التالي

الشعر الطويل الناعم يلفت الأنظار ويشد الإنتباه لذلك تسعى كل فتاة وكل إمرأة إلى الحصول على خلطة هندية لتطويل الشعر وتنعيمة وتكثيفه فى أقل وقت ممكن لأن أكثر ما يميز الفتيات هو الشعر، وحتى يظهرون مثل نجمات الهند فى السينما وفي المسلسلات لأن نجمات الهند يتميزون بشعر طويل وناعم وملمسه مثل الحرير، وليس شرطا أن يمتلكون عوامل جينات الوراثة ليكون لديهم شعر طويل وناعم بل يهتمون إهتماما كبيرا بعمل خلطات طبيعية وآمنه على الشعر والتى تعمل على تغذية وتقوية بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتخلص الشعر من القشرة، والشعر الجاف والقصير والمقصف يجعل السيدات فى مظهر غير لائق وغير جذاب لذلك ننصح كل السيدات والفتيات وأي عروس مقبلة على الزواج بإستخدام الخلطة الهندية. مكونات طريقة عمل خلطة هندية لتطويل الشعر فى أقل وقت واحد بياض بيضة

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ثمرة واحدة من الأفوكادو مهروسة جيدا

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة أكياس من الشاى الأخضر

ثلاثة ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا

إثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

إثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب طريقة عمل الخلطة الهندية لتطويل الشعر أولا نقوم بغلي ثلاثة أكياس من الشاى الأخضر فى ماء مغلي ثم نتركه جانبا حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به بياض بيضة وزيت الزيتون والعسل الأبيض وثمرة الأفوكادو المهروسة وعصير الليمون وجل الألوفيرا وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الزيتون وزيت السمسم والحليب ثم نقوم بوضع ماء الشاى الأخضر ثم نقوم بتقليب هذا الخليط جيدا.

ثم نقوم بوضع الخلطة الهندية على الشعر مع التدليك من الجذور وحتى الأطراف ونتركه لمدة ساعة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر ونكرر وضع الخلطة على الشعر يوميا ولمدة خمسة عشر يوما وسوف نحصل شعر طويل وناعم بإستخدام الخلطة الهندية. عمر شويل - جدة خلطة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة ضعيه لشعرك وانتظري النتيجة السحرية - ثقفني

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