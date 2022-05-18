نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء بنات جديدة ومميزة 2022 ومعانيها اجمل واحدث أسماء بنات مميزة ونادرة في المقال التالي

تعتبر فرحة الآباء عندما يرزقان بمولودة جديدة فرحة كبيرة. كما يعد اختيار اسم للمولودة الجديدة من الأمور التي تشغل بال الوالدين. حيث يسعى الإباء الى اختيار اسم جميل ومميز وذو معنى. وتوجد العديد من الأسماء والتي يحتار الإباء في اختيار احداها ودائما ما يسعى الآباء الى اختيار أسماء نادرة مميزة. ومن خلال موقع ثقفنى ومن خلال هذا المقال سوف نذكر الكثير من أسماء البنات المميزة ومعانيها. أسماء بنات حلوة ونادرة 2022 اسم طيبه: ويعنى الآصفي والأفضل فى كل شى.

كذلك اسم روسيل: ويعنى قرص الشمس.

أيضا اسم روهان. ويعنى الوعد والصدق.

ثم اسم عنود: ويعنى الفتاة العنيدة او السحابة الممطرة وهو اسم عربي الأصل.

اسم لمار : ويعنى بريق الذهب او الألماس.

كذلك اسم صفا: ويعنى النقي والطاهر.

أيضا اسم ثراء: ويعنى الغنى.

ثم اسم جوري: ويعنى الورد ذو الرائحة العطرة.

اسم امياس: ويعنى المحبوبة.

كذلك اسم الين: ويعنى جميلة المظهر. أسماء بنات جديدة ومميزة 2022 اسم اريج: ويعنى الرائحة الفواحة الطيبة.

أيضا اسم جوانة: وتعنى كثرة الزينة.

ثم اسم جودي: ويعنى اسم جبل فى الجزيرة العربية.

اسم ليان: وتعنى النسيم الذى يحيط بالنخل.

كذلك اسم رحيق: اسم جديد ويعنى العطر الناتج من الزهور.

اسم ابرار: ويعنى الفتاة حسنة الخلق والخليقة.

ثم اسم رغد: اسم من الأسماء المميزة ويعنى رغد العيش.

أيضا اسم اولين: ويعنى بصمات الأصابع البيضاء.

اسم هالين: وهو من الأسماء الجديدة ويعنى البطلة.

كذلك اسم غدير: وهو من الأسماء الجميلة ويعنى البئر الكبير.

افنان: وهو من الأسماء النادرة ويعنى اغصان الشجر. أسماء بنات فريدة وجميله 2022 اسم جمانة ويعنى اللؤلؤة الصغيرة.

جوليا: ويعنى الشباب والحيوية.

اسم امتنان: ويعنى التقدير وشكر الاخرين والاحترام.

ثم اسم اجاويد: من الأسماء النادرة ويعنى الجود والكرم.

كذلك اسم روشان: أيضا من الأسماء الجميلة والنادرة ويعنى النور الساطع.

أيضا اسم يارا: اسم تركى ويعنى الفتاة المحبوبة.

اسم جمان: اسم رائع ويطلق على حبات اللولو اللامعة.

ثم اسم راوندا. وهو اسم جديد وجميل.

كذلك اسم بتول: وهو صفة السيدة فاطمة الزهراء.

روجينا: اسم حديث ويعنى الشمس الواهبة للحياة. عمر شويل - جدة أسماء بنات جديدة ومميزة 2022 ومعانيها اجمل واحدث أسماء بنات مميزة ونادرة - ثقفني

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