مش هتشري الموتزريلا تاني.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات أحلي واوافر من الجاهز

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية ب ٣ مكونات

الجبنة الموتزاريلا لا يوجد لها طعم معين، ولكن لها شكل مطاطي لا مثيل لها، وتعد الجبنة الموتزاريلا أساسي في الكثير من الوصفات مثل؛ البيتزا، والمكرونة البشاميل، وهناك وصفة بيض لذيذة يوضع عليها الموتزاريلا، و على الرغم من احتياجنا لها بشكل يومي، ولكن سعرها مرتفع جيدا بالنسبة الأشخاص متوسطي الدخل، وأصبحت جميع مكوناتها غالية الثمن، ولكن معنا سوف نقدم لكم طريقة تحضير الجنبة الموتزاريلا فقط بثلاث مكونات، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت بكل سهولة

يرجع أصل الجنبة الموتزاريلا إلى دولة إيطاليا، ولكنها انتشرت في جميع دول العالم، لأنها تعطي للطعام شكل مميز، ولكنها أصبحت ضرورية بشكل مبالغ فيه، ومعظم النساء تحاول تحضير البيتزا وجعلها مثل المطاعم الكبرى، ولكنهم لهم سر معين في جعل الجنبة الموتزاريلا مطاطة بالشكل الذي نراه على صور قائمة الطعام، وإليكم المكونات:

كيلو ونصف من الحليب الطازج.

عصير ربع كوب من الليمون.

خمسة ملاعق من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت

نحن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الجنبة الموتزاريلا بكل سهولة، وإليكم الخطوات:

يتم وضع إناء مناسب مع كمية اللبن الذي تريد تحويلة إلى جبنة موتزاريلا.

يجب أن يكون اللبن طازج وفريش، وليس موجود في الفريزر.

نضع اللبن داخل الوعاء ثم نضع عليه الخل وعصير الليمون.

يتم التقليب حتى نلاحظ أن هناك بعض التكتلات التي تظهر في الوعاء.

بعدما تظهر التكتلات نبدأ بتهدئية النار عليها.

يجب الضغط عليها حتى نحصل على أكبر كمية من الجنبة.

نتسمر في التقليب حتى تتجمع كل الكتل مع بعضهما مع بعض.

يجب استخدام اليدين في الضغط على الجنبة، حتى نتخلص من كمية الماء الموجوده فيها.

نضع كورة الجبنة في ماء مثلج، لمدة ساعة تقريبا.

نضع الجنبة في الفريزر كما هي.

يمكن بشر الجنبة ثم نضعها في طبق فويل في الفريزر.

تستخدم الجنبة على وجه البيتزا.

يمكن استخدامها مع سنتدوتيش البرجر اللذيذ.

كما ذكرت في ألمقال إنه يمكن عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية بكل سهولة في خلال دقائق باستخدم أحدي الطرق المعروفة للحصول على جبنة شهية ذات طعم رائع وهذه الطريقة تساعد على عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية باستخدام بعض المكونات البسيطة وتعطي مذاق المطاعم وتصبح مثل الجاهز تماما بدون تكاليف يمكنك استخدام هذه الطريقة حتي تحصلي على جبنة مثل الجاهزة بسهولة