بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في المنزل وجبة سريعة هيحبها أولادك مغذية ومفيدة وطعم ولا أحلي

الكثير من النساء يشعرن بالملل من ناحية إعداد الفطائر في الفرن، وذلك لأن المعظم احيانا لا يتوافر لديه فرن، أو يجد صعوبة في أن يفضل جالس أمامه، لذا قررنا أن نبتكر لكم طريقة آخرى تمكنكم من إعداد الفطائر في طاسة بشكل سهل ومبسط للغاية، وذلك سوف نوضحه بشكل أكثر في السطور القادمة.

مكونات عمل الفطائر

بهذه المقادير سوف تحصل على أفضل الفطائر، والتي يتم ذكرها على هذا النحو:-

إحضار اثنان كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من السكر.

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

طريقة التحضير

أن أهم شيء تقوم بفعله هو اتباع الخطوات بالترتيب، والحرص على عدم مخالفة هذه الخطوات لكي تتمكن من الحصول على أفضل فطائر باستخدام الطاسة، وذلك على هذا النحو:-

القيام بإحضار وعاء متوسط الحجم،

والبدء في نخل الدقيق بداخله.

إضافة الملح إلى الدقيق وأيضا السكر.

نحضر الماء الساخن ونقوم بتقليب الخميرة فيه.

ننزل بالماء على الدقيق ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة متماسكة، وذات قوم متماسك.

نغطي العجينة جيدا بكيس من البلاستيك، ونتركه لمدة ساعة على الأكثر.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة الى قطع متساوية ونفردها باستخدام النشابة والدقيق، وبعد ذلك ياخذ حجم الطاسة التي يتم وضعها فيها.

نحضر طاسة تيفال ونضع العجينة داخل الطاسة، وننتظر حتى يأخذ لون من جانب، ويتم وضعه على جانب آخر.

نصائح

إذا اردت أن تحصل على خبز مثل الذي يتم تحضيره في الفرن، وذلك على هذا النحو:-