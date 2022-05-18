أفضل علاجات البشرة مكون واحد في بيتك لا غني عنه لعلاج كل مشاكل البشرة

علاج مشاكل البشرة المختلفة من تجاعيد وثنيات وخطوط للوجه، والتي تنتج عن حركة عضلات الوجه والتفاعل والانفعال مع الحياة، سواء في مشاعر التعبير عن السعادة والضحك أو الحزن والبكاء، كل هذه الانفعالات تتسبب في خطوط الوجه التي إذا دلت فإنها تدل على ممارسة الحياة، ولكن مع التقدم في السن يزيد عنق هذه الخطوط لتتحول إلي تجاعيد، والتي تسبب القلق والانزعاج لبعض الأشخاص، لهذا جئنا بالحل الأسهل والأفضل لتخفيف والقضاء على هذه التجاعيد.

استخدامات الليمون لعلاج مشاكل البشرة

يعمل على تطهير البشرة وتنقيتها وهذا بفضل ما يحتويه من خصائص قابضة مضادة للميكروبات والجراثيم والأتربة، حيث يزيل الليمون الطبقة الزيتية أو الدهنية ويترك البشرة نضرة رطبة ناعمة. يعالج الاكزيما عند الاستمرار في استخدامه وتكرار وضعه على البشرة كروتين يومي. يستخدم عصير الليمون كصنفرة للبشرة وذلك عند استخدام ملعقة كبيرة من الليمون مع السكر، حيث يتم تدليك البشرة جيدا به بحركة دائرية، وذلك للتخلص من خلايا الجلد الميتة والتجديد نضارة البشرة. يساعد على التخلص من الانتفاخ تحت العين نتيجة للجهاد، كما يعمل على التخلص من الخطوط تحت العين، وذلك لاحتوائه علي فيتامين سي المضاد للشيخوخة واحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعزز من إفراز الكولاجين في البشرة. يعالج البقع الداكنة والكلف ويوحد لوه البشرة، حيث يحتوي على حمض الموليك الذي يعد من أهم العناصر التي تساهم في تفتيح البشرة وعلاج أثار الحبوب القديمة أيضا.

في النهاية يعرف الليمون بأنه غني بفيتامين سي، والذي بدوره يعتبر من أهم المصادر الطبيعية التي تمد الجسم والبشرة بالكولاجين، كما أنه يحفز خلايا البشرة على التجديد، وذلك بإمدادها بالفيتامينات والمعادن، التي تحقيق التوازن الحمضي والقلوي للجسم والبشرة، لهذا إليكم الاستفادة المثالية من الليمون.

أسباب مشاكل البشرة