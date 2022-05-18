نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندمت حتى جربتها وصفة كباب الباذنجان في المنزل بكل سهولة وصفة رهيبة أحلي وجبة في المقال التالي
تعد وصفة الكباب من الوصفات المعتادة والطبيعي والأكثر شيوعا في وطننا العربي، حيث أن الجميع يقوم بإعداد الكباب بطريقة تقليدية ومعتادة، ولكن اليوم قررنا أن نأتي لكم بطريقة مختلفة تجعلكم تقومون بإعداد الكباب بشكل مختلف وطعم لذيذ للغاية، وهذا ما نقوم بتقديمه لكم في السطور التالية.
مكونات عمل كباب الباذنجان
بمقادير معينة ومحددة سوف تحصل على اشهى واطعم كباب بالباذنجان، وذلك على هذا النحو:-
- إحضار ثلاث بصلات مقطعة على هيئة شرائح.
- سبعون غرام من اللحمة الضاني ونقوم بتقطيعها على هيئة مكعبات ذات حجم صغير
- خمس حبات من الفلفل الرومي وفلفل الالوان، ويتم تقطيعه إلى قطع صغيرة جدا.
- كوب وربع من اللبن.
- مقدار من الملح حسب الحاجة.
- ملعقتان ونصف من الزعتر الجاف.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- عصير الليمون.
- كيلو واحد من الباذنجان ويتم تقطيعه على هيئة حلقات
- إحضار ثلاث ثمرات من الطماطم المقطعة على شكل مكعبات ذات حجم ضئيل.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
طريقة تحضير كباب الباذنجان
إليكم أبرز الخطوات:-
- يتم وضع الباذنجان والطماطم والفلفل في إناء واسع ويتم تتبيلها بالفلفل الأسود والزعتر، وزيت الزيتون، وأيضا الليمون.
- أيضا يتم وضع اللحم في إناء ونضع الزعتر الجاف وزيت الزيتون والفلفل عليه، ونضيف الملح والليمون ويتم التتبيل بشكل جيد.
- كما أنه فيما بعد نبدأ بإحضار عيدان الشوي الخاصة بالطبخ، ونبدأ بوضع المكونات بالترتيب.
- نضع طماطم وشرائح بصل وباذنجان، وقطع من اللحم وعلى هذا الترتيب على التوالي.
- كما أنه الخطوة التالية بعد ذلك نحضر الشواية الكهربائية ونضع عليها هذه العيدان و نقوم بشويها.
- هكذا نحصل على أفضل كباب باذنجان.
- يتم تناول هذا الكباب وبجانبه عيش مخبوز وطحينة، وأيضا سلطة، وكذلك مخلل، وبالهنا والشفا.
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