طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان فكرة جهنمية مش هتبطلي تعمليها سهلة وطعم أحلي

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الكفتة المشوية في البرطمان تعد من ألذ وأشهى المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا ويتم إعدادها بمختلف الطرق، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات على أفضل الطرق لإعدادها بالمنزل حتى تضمن سلامة أسرتها، وضمان الجودة للمكونات ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كفتة البرطمان بدون مجهود ولا تكاليف عالية.
طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان
يمكنك عمل كفتة البرطمان في المنزل بكل سهولة؛ حيث أنها تخلصك من الإزعاج التي يسببه لك الدخان وبمكونات بسيطة ولا تستهلك منك أي مجهود، وتتمثل المكونات من الآتي:
- برطمان زجاج حراري يتحمل درجات الحرارة العالية.
- أعواد خشبية.
- حبة من البصل متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة أو اللحمة.
- كيلو من اللحم المفروم.
- قطعة لية صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.ملعقة صغيرة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كفتة البرطمان بكل سهولة ويسر، وذلك بدون عناء الشوي المعتاد والدخان الذي يزعج الكثير من الأشخاص، والخطوات هى كما يلي:
- نحضر وعاء عميق ثم نضع به كلا كن اللحمة المفرومة والبصل المفروم أيضًا مع وضع اللية والملح والبهارات.
- يتم التقليب للمكونات جيدا حتى تتجانس المكونات مع اللحمة.
- نترك الخلطة حتى ترتاح لمدة عشر دقائق.
بعد ذلك يتم عمل اللحمة أصابع بواسطة أداة الشيش طاووق الخشبية.
- تكرر العملية إلى أن تنتهي من الكمية كلها.
نحضر البرطمان ونضع به قليل من الزيت حتى يتم دخان البرطمان من جميع الجوامب.
- نقوم بعد ذلك بوضع أعواد الكفتة داخل البرطمان إلى أن يمتلئ.
- نغلق البرطمان بورق الزبدة ثم ورق الألومنيوم حتى يتم غلق البرطمان جيدا.
نضع البرطمان في صينية بها كمية قليلة من الماء.
- ثم نضع الصينية داخل الفرن على الرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة حتى تنضج تماما.
- يمكنك إشعال قطعة من الفحم ثم نضعها بورق الألومنيوم، ونضعها في الصينية حتى تأخد الكفتة رائحة الفحم.
ثم يتم وضعها في أطباق التقديم.
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