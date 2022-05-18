طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان فكرة جهنمية مش هتبطلي تعمليها سهلة وطعم أحلي

الكفتة المشوية في البرطمان تعد من ألذ وأشهى المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا ويتم إعدادها بمختلف الطرق، ولذلك تبحث الكثير من الأمهات على أفضل الطرق لإعدادها بالمنزل حتى تضمن سلامة أسرتها، وضمان الجودة للمكونات ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كفتة البرطمان بدون مجهود ولا تكاليف عالية.

طريقة عمل الكفتة المشوية في البرطمان

يمكنك عمل كفتة البرطمان في المنزل بكل سهولة؛ حيث أنها تخلصك من الإزعاج التي يسببه لك الدخان وبمكونات بسيطة ولا تستهلك منك أي مجهود، وتتمثل المكونات من الآتي:

برطمان زجاج حراري يتحمل درجات الحرارة العالية.

أعواد خشبية.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة أو اللحمة.

كيلو من اللحم المفروم.

قطعة لية صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كفتة البرطمان بكل سهولة ويسر، وذلك بدون عناء الشوي المعتاد والدخان الذي يزعج الكثير من الأشخاص، والخطوات هى كما يلي: