طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم مقرمش وهش بمكونات بسيطة لسناكس مع مشروبك المفضل تشرفك أمام ضيوفك

عند إعداد وجبة الإفطار تحتار أكثر الأمهات في ذلك حيث نجد أن بعض الأطفال لا يفضلون تناول السندوتشات، لذلك يمكنك عمل الكعك الذي يحبه الأطفال والكبار وذلك من خلال الطريقة التي سوف نقدمها لك من خلال المقال، حيث نقدم لك طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم بكل سهولة وبمكونات جميعها لديك في مطبخك، وذلك بدلًا من شرائها من المخابز.

طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم

اصنعي وجبة إفطار خفيفة ومغذية باستخدام السمسم وذلك بعمل كعك الشاي اللذيذ الذي يحبه الجميع ولا يختلف على حبه أحد، وذلك من خلال الطريقة التي نقدمها لكي فيما يلي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من ملح الطعام.

كيس من الخميرة الفورية.

كوبان ونصف من الماء الدافئ.

كوب كبير من دبس العنب.

ثلثي كوب من الماء.

ربع كيلو من السمسم المحمص.

طريقة عمل الكعك المقرمش بالسمسم

في بولة العجن العميقة قومي بنخل الدقيق جيدًا.

ضعي الخميرة الفورية في مكان فارغ بين الدقيق.

أضيفي إليهم السكر.

ضعي عليهم الملح وقلبي المكونات جيدًا.

قومي بوضع الماء الدافئ بالتدريج وابدئي في العجن لمدة عشرة دقائق، فالعجن سيساعد على جعل العجينة لينة.

بعد أن تنهي العجن اتركي العجين مغطى بكيس بلاستيك حتى يختمر العجين ويصبح حجمه مضاعف.

قومي برفع الكيس وقطعي العجين إلى كور صغيرة.

افردي العجين، وقومي بعمله على شكل دائرة مفرغة.

سخني الفرن جيدًا على درجة حرارة 200.

ضعي دبس العنب على ثلثي كوب من الماء وقلبيهم.

قومي بوضع كل واحدة من الكعك في خليط الدبس ثم ضعيه في السمسم على الوجه.

ادخلي الكعك في الفرن الساخن، ولكن بعد أن تجعلي النار متوسطة إلى أن ينضج.

لاحظي وجهه عندما يحمر، ثم أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد.

قدميه مع كوب الشاي.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة عمل كعك الشاي بالسمسم فقد قدمنا لكم نفس الطريقة المستخدمة في إعداده في المخابز وذلك بكل سهولة وبعمل كميات كبيرة منه دون تكلفة، فعليك إعداده دومًا والتأكد من قيمته الغذائية لتواجد السمسم به الذي يتكون من عدة فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم.