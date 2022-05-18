اسرار طريقة عمل الفراخ الاستربس المقرمشة بالخلطة والتتبيله السرية والمميزة الأصلية للمطاعم

يعد الفراخ الاستربس او الدجاج الاستربس من اشهى واشهر الاكلات. وهو من الوجبات المحببة والمفضلة لدى الجميع. وتعتبر الفراخ الاستربس سهلة التحضير وهى عبارة عن صدور الفراخ مع بعض التوابل والدقيق. بالإضافة الى مكونات أخرى من الكركم والبقسماط او الكورن فليكس او الفيجتار. ونوضح من خلال موقع ثقفنى اسرار وافضل طرق عمل الفراخ الاستربس المقرمشة واللذيذة.

خطوات تحضير الفراخ الاستربس المقرمشة

تسطيع ربات البيوت والامهات ان تقوم بعمل وتحضير الفراخ الاستربس المقرمشة واللذيذة والشهية. وذلك بخطوات بسيطة وسهله وبتكلفة بسيطة مقارنة بأسعار المطاعم. ويمكن تحضير الفراخ الاستربس الحارة او الباردة حسب الرغبة أيضا. حيث يتم استعمال صدور الفراخ المخليه وتقطع الى قطع متساوية فى الحجم والسمك وتوضع فى التتبيلة ثم يتم قليها. ومن خلال اتباع الخطوات التأليه تستطيع الأمهات وربات البيوت ان تحضر احلى وافضل فراخ استربس.

مكونات الفراخ الاستربس المقرمشة والشهية

تعتبر الكميه المطلوبة حسب الحاجة والرغبة.

مقدار اربع صدور من الفراخ متوسطة او كبيرة مخليه من العظم.

مع ثلاث حبات من البيض المخفوق.

كذلك كوب من اللبن.

أيضا كوب ونصف من الدقيق.

ثم ملعقة من البابريكا.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

أيضا ملعقة من الثوم البودر او ثلاث فصوص ثوم مفروم.

كذلك ملعقة من البصل البودر او حبه من البصل المفروم.

ثم ملعقة من الشطة الحمراء.

ملعقة كبيره من الكاتشب.

رشه من السكر.

مع ملعقة من الكركم.

أيضا ملعقة من الملح.

كذلك ملعقتان من ملعقة صغيرة من الكاري .

ثم ملعقة من بهارات الفراخ.

مع ملعقتان من النشا.

كذلك ملعقة من البيكنج بودر.

كوبان ونصف من البقسماط او الكورن فليكس .

كميه وفيرة من الزيت للقلى.

خطوات عمل وتحضير الفراخ الاستربس

طريقة تحضير الفراخ

يتم غسل صدور الفراخ جيدا بالماء وتنقع نصف ساعة فى الماء بالخل.

يتم تصفية صدور الفراخ من الماء وتقطع الى قطع مساويه فى الطول والسمك والحجم.

طريقة تحضير التتبيلة

فى وعاء مناسب يتم خلط جميع المكونات السابقة ماعدا الزيت.

يتم خلط جميع المكونات من الدقيق واللبن والبيض والملح والفلفل الأسود والبهارات.

كذلك إضافة والثوم البودر والبصل البودر والكاتشب والسكر يتم الخلط بواسطة المضرب الكهربائي. إ

ضافة البابريكا والكركم والشطة والنشا والبيكنج بودر وباقي المكونات الى الخليط ما عدا البقسماط او الكورن فليكس.

ثم وضع قطع صدور الفراخ فى التتبيلة وتترك لمدة ثلاث خمس ساعات على الأقل.

طريقة التسوية