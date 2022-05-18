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الأكلير يعد من أجمل أطباق الحلى الفرنسي، الذي يشتهر في جميع دول العالم في الآونة الأخيرة، لأنه شهي ويرغب فيه الكثير من الأشخاص، خاصة صغار السن، لأن مذاقه هش وخفيف، ولكن يحتاج إلى محترفين لكي يصبح مذاقه مثل المطاعم، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الأكلير. طريقة عمل الاكلير بالزيت مقادير الاكلير بالزيت كوب كبير من الماء.

٦ ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

كأس كبير من الدقيق المنخول.

أربع حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

كأس كبير من الكريمة المخفوقة.

كوب كبير من الشوكولاتة السائلة. طريقة التحضير اسكبي زيت الذرة في قدر حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار وضيفي إليه مقدار الماء، ثم اتركيهم على حرارة متوسطة، حتى يصلوا إلى مرحلة الغليان. ضيفي الدقيق إلى خليط زيت الذرة، ثم قلبي جيدا بالملعقة، حتى تحصلي على عجينة، ثم اتركيها جانبا بعيدا عن النار. اسكبي البيكنج بودر وحبات البيض فوق العجينة بعد أن تهدأ قليلا، ثم ضيفي إليهم أيضا الملح واعجنيهم بيدك لفترة كافية، حتى يصبحوا مثل العجينة الملساه. شكلي العجينة إلى اشكال على هيئة اسطوانة صغيرة الحجم، ثم رصيها فوق صينية، ثم ضعيها في فرن ساخن، ثم اتركي عجينة الأكلير لمدة ثلث ساعة على حرارة هادئة. اخرجي الأكلير من الفرن بعد أن ينضج ويصبح لونه ذهبي، ثم قومي بحشوه بالكريمة المخفوقة، وزينيه من الخارج بالشكولاتة، حتى يصبح الأكلير بالزيت جاهز للتقديم. طريقة عمل الاكلير بدون فرن المقادير اثنا عشر قطعة من قطع بسكويت تيراميسو.

كأس كبير من الكريمة المخفوقة.

كوب كبير من الشكولاتة الغير مجمدة. طريقة التحضير احضري وعاء زجاجي مستطيل الشكل، ثم رصي بسكويت التيراميسو بأسفله، حتى تكوني طبقة. وزعي مقدار الكريمة المخفوقة فوق طبقة البسكويت بشكل متساوي، ثم رصي طبقة أخيرة من بسكويت التيراميسو فوق الكريمة بشكل متساوي. زيني سطح البسكويت بالشكولاتة، ثم ضعي الحلة في الثلاجة لمدة نصف ساعة، حتى يصبح الأكلير بدون فرن جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير الفرنسي بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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