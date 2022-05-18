نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل سيجعل بشرتك بيضاء مثل القشطة حتى لو سودة مثل الفحم تبييض فوري ودائم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات بشكل دائم عن أهم المواد الطبيعية التي لها بالفعل دور في تفتيح البشرة، ويرجع ذلك لأن البشرة دائمًا ما تتعرض للاسمرار وخاصتًا في فصل الصيف والتعرض بشكل دائم للشمس الحارقة، ولأن هذا الموضوع قد يهتم به الكثير فقد جئنا لكم اليوم بأفضل وصفة يمكن أن تستخدم وهي النشا مع الخل الابيض، والذي تعطي نتيجة سريعة ورائعة في أيام بسيطة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استخدام وتطبيق هذه الوصفة.

وصفة النشا مع الخل لتبيض البشرة

هناك أكثر من وصفة يمكن استخدام النشا والخل فيها كمكون أساسي لها وبمجرد تطبيقها على البشرة تحصل البشرة على الكثير من الفوائد منها تنقية الوجه، وإزالة الشوائب، والبثور السوداء نهائيًا، كما أنها تساعد في تفتيح الاسمرار والبقع السوداء د، وأهم هذه الوصفات مايلي:

ماسك النشا والخل

هذا الماسك يستخدم من أجل تفتيح البقع التي تظهر على الوجه وتنظيف البشرة بعمق وإزالة الرؤس السوداء، وطريقة التحضير والتطبيق كالتالي :

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة من الخل الأبيض.

طريقة التطبيق على البشرة

اخلطي المكونات مع بعض حتى تتكون عجينة طريه ناعمه.

قومي بغسل الوجه جيدًا بالمياه الفاترة حتى يكون نظيف قبل تطبيق الخليط.

وزعي الخليط على وجهك جيدًا، ثم تترك هذا الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء.

كرري الوصفة كل يومين للحصول على أفضل النتائج.

وصفة النشا والخل ومعجون الأسنان

الغرض الأساسي من هذا الماسك هو تفتيح البشرة ويمكن أن يستخدم لنضارة البشرة، ونعومتها وتنظيفها بالشكل الكامل، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كل المكونات مع بعض حتى يصبح مثل العجينة الناعمة.

وزعي كل الخليط على الوجه والرقبة، واتركيه فى لا تقل عن ساعة كامل.

اغسلي وجهك بعد مرور هذا الوقت بالماء الفاتر جيدًا.

كرري الوصفة بشكل دائم حتى تستجيب البشرة المكونات ويتم تحقيق النتيجة المطلوبة.

وصفة النشا وعصير الليمون

يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة ويعطيها النضارة والنعومة اللازمة وطريقة التحضير هي:

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة من النشا.

عصير نصف ليمونة.

2 قطرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام: