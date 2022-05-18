نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لتطويل الشعر لحد الركب بمكونات طبيعية من البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الطويل هو حلم لكل فتاة وامرأة فهو من أهم علامات الجمال التي يسعى إليها جميع النساء، ولكن من الصعب تحقيق ذلك بسهولة، فلابد من استخدام بعض المواد التي تساعد في تغذية الشعر بشكل كامل من الجذور وحتى الأطراف وذلك من أجل تعزيز نمو الشعر بشكل سريع، وهذا المقال سوف نتعرض به أفضل الوصفات التي تساعد في ذلك بكل سهولة ويعد فترة بسيطة من المداومة على استخدامها.

أفضل طريقة لتطويل الشعر حتى الركب

المواد الطبيعية هي الأفضل في حل جميع مشاكل الشعر بشكل مضمون وآمن على الشعر، لذلك فقد تساعد على نمو الشعر بشكل أفضل ومنحه الجمال والنعومة المطلوبة ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

زيت الزيتون مع البيض لتطويل الشعر

البيض وزيت الزيتون من أهم المغذيات للشعر لتقويته وتعزيز نموه بكل سهولة وطريقة تطبيق هذه الوصفة كالتالي:

المكونات

بيضة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق

قومي بخفق البيضة جيدًا حتى تصبح سائله.

أضيفي إليه زيت الزيتون.

واعيدي الخلط بين المكونات.

ثم أضيفي إليه زيت الخروع.

اخلطي كل المكونات لتصبح خليط متجانس.

قومي بوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الاطراف.

دلكي فروة الرأس جيدًا حتى تمتصه فروة الرأس.

اتركي الخليط على الشعر، وقومي بوضع قبعة على الرأس.

اتركيه لمدة ساعة كاملة.

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيدًا لازالة الخليط.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة جل الألوفيرا واللبن الرائب

من أهم المواد التي تساعد في تقوية الجذور وترطيب فروة الرأس، وتغذية الشعر بشكل كامل وطريقة الاستخدام والتطبيق كالتالي:

المكونات

ملعقتين من جل الصبار الداخلي.

ملعقة من اللبن الزبادي.

٢ملعقة من مسحوق الملا.

طريقة التحضير والتطبيق على الشعر

اخلطي كل هذه المكونات مع بعض جيدًا ولابد من خفق جل الصبار جيدًا حتى يكون سائل.

وزعي المكونات على شعرك من الجذور وحتى الأطراف مع مراعاة التدليك لفروة الرأس.

اتركي الخليط لمدة لا تقل عن نصف ساعة على الشعر.

بعد الانتهاء اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو الطبيعي.

البصل والعسل لتطويل الشعر

المكونات:

حبة بصل كبيرة.

3 ملاعق من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام: