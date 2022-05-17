نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تحتاج زيارة الطبيب.. هذا ما يحدث في جسمك عند تناولك البيض لمدة عشر أيام متواصلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل من الصحي اكل البيض كل يوم، تتسائل الأمهات عن فوائد تقديم البيض بشكل يومي لأفراد أسرتها، وهل هذه العادة صحية أم ضارة، حيث أن البيض من البروتينات الهامة للجسم، كما يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم المغذي للعظام والذى يمنع الإصابة بهشاشة العظام، كما يحتوي على نسبة من الدهون الصحية، لذلك تقدمه الأمهات إلى أبنائها في وجبة الإفطار يومياً، لحرصها الحفاظ على صحة أبنائها، فهو غني بعناصر غذائية مفيدة للجسم، حيث يمد الجسم بفوائد أخري سوف نستعرضها لكم، حتى تقوم الأمهات بتقديمه والتعرف على فوائده، لأن هناك بعض الأمهات تظن أنه غير صحي.

فوائد تناول البيض بشكل يومي

تناول البيض بشكل يومي مع وجبة الإفطار مفيد، حيث يحتوي على طاقة عالية تعطي النشاط طوال اليوم، كما يحتوي على فيتامين ب12 الذى يغذى الدماغ وينشط خلايا المخ ويساعد على التركيز، ويمنع تلف خلايا المخ، كما يقلل من التهابات الجسم المتعبة، وغيرها من الفوائد الهائلة التى تعود على الجسم بعد تناول البيض المسلوق، ومنها الفوائد التالية.

1. يحتوي على عناصر غذائية هامة

البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين أ وفيتامين ب12، اللذان يغذيان الجسم بطاقة هائلة، حيث تساعد هذه الفيتامينات على تحسين صحة الجهاز المناعي، كما يحتوي صفار البيض على الحديد والزنك ونسبة عالية من فيتامين د، لذلك ينصح بتناوله بشكل يومي.

2. علاج التهابات الجسم

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكالسيوم الذى يغذى العظام، ويمنع الإصابة بالتهابات الجسم، لذا فهو مفيد لمرضي التهابات المفاصل.

3. الشعور بالشبع

الفيتامينات والمعادن الموجودة في البيض تعطى العشور بالشبع بنسبة عالية، لذا هو نظام صحي مفيد لمرضي السمنة، حيث يمكن تناول بيضة أو اثنين في وجبة الإفطار.

4. صحة البشرة

يدخل البيض في وصفات البشرة والشعر، حيث يساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد.

5. يحسن من صحة الدماغ

يحسن البيض صحة الدماغ، نتيجة احتوائه على العديد من الفيتامينات التى تغذي خلايا المخ، كما يحتوي على الفولات والكولين اللذان يحافظان على صحة الدماغ، ويقللان من أعراض الإصابة بالشيخوخة المبكرة.