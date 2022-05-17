وفري فلوسك.. الطريقة الصحيحة لـ عمل الطحينة الخام الأصلية في المنزل أحلى من الجاهزة بأقل تكلفة

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية في المنزل، عند تناول اللحوم والدواجن المشوية أو الأسماك أو أنواع المقبلات لابد من تواجد طبق الطحينة بجانب تلك الأكلات، حيث تعطي لهذه الأطعمة مذاق مميز، لذلك تقوم الأمهات بشراء الطحينة الجاهزة بشكل دائم، لأنها متعددة الاستخدامات داخل المطبخ، حيث لابد من توافرها لعمل الفول، ولكن الطحينة الخام الأصلية غالية الثمن، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها في المنزل بنفس طريقة الجاهزة، حتى توفر في مصاريف المنزل، وكذلك يمكن إضافتها إلى مختلف الأكلات بكل سهولة، حيث أن مكوناتها بسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف عالية عند شرائها.

مكونات عمل الطحينة الخام الأصلية في المنزل

مكونات الطحينة مفيدة جداً للجسم، حيث تحتوي على السمسم الغني بالدهون المفيدة للجسم، والذي تضبط مستوي الكوليسترول في الدم، كما تمد الجسم بفيتامينات هامة وتعالج التهابات العظام، لذا تناول الطحينة يعد أمر صحي ويفيد الجسم، وتتمثل مكونات الطحينة الأصلية الخام في الآتي.

كوبين من السمسم المحمص.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من الملح صغيرتين.

2 ملعقة من دقيق القمح.

برطمان زجاجي.

طريقة عمل الطحينة الخام الأصلية

عند تحضير الطحينة الخام الأصلية في المنزل، سوف تستغنين عن شراء الطحينة الجاهزة مرة أخرى، حيث تكون شهية المذاق وبنفس طعم ورائحة الجاهزة بل أفضل بكثير، ويمكنك تقديمها بجانب الأكلات حسب الرغبة، ويمكن تحضير الطحينة الخام في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولي تتمثل في تحميص السمسم من خلال وضعه في طاسة على نار هادئة حتى يتغير لونه ورائحته. بعدها يتم وضع السمسم في كبة الخلاط وفرمه. نضع السمسم والدقيق والملح في الخلاط الكهربائي ونضرب جميع المكونات. أثناء ضرب المكونات السابقة يتم إضافة الزيت بشكل تدريجي. بعد خلط جميع المكونات حتى يصبح القوام كريمي نضع الطحينة في الكوب الزجاجي. ينصح بحفظ الطحينة في أماكن باردة ونظيفة. يمكنك استخدامها في أي وقت حسب الرغبة.

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فوائد تناول الطحينة

تقدم الطحينة للجسم فوائد عديدة تتمثل في التالي.