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الكيكة تعد من أنواع الحلويات التي يحبها العديد من الناس فقد يوجد لها العديد من الأنواع ومن ضمن هذه الأنواع هي كيكة الشاي أو كيكة الشوكولاته أو كيكة البرتقال وأيضا كيكة الحليب وغير ذلك الكثير، فكل منهم يتميز بمذاق جميل جدا ورائع والكيكة الألذ في الطعم هي كيكة الحليب، لذلك نعرض في هذا المقال طريقة عمل كيكة الحليب الساخن ومكوناتها. مكونات كيكة الحليب الساخن كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة بسيطة من الملح.

كوب واحد كبير وربع من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

أربع بيضات.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن نحضر طبق عميق ونضع في هذا الطبق أربع بيضات ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم إحضار مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة لخفق البيض بطريقة جيدة.

وبعد ذلك قومي بوضع كوب واحد كبير وربع من السكر الأبيض الناعم ونصف كوب كبير من الزيت النباتي ونستمر في تشغيل المضرب وينصح بإضافة الزيت بشكل تدريجي مع الإستمرار في خلط جميع المكونات مع بعضها لكي نحصل على خليط كريمي هش وناعم.

ثم نحضر وعاء ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول ونضيف إلى الدقيق رشة بسيطة من الملح.

ونضع ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلط كل المكونات الجافة مع بعض وبعد ذلك قومي بوضع إناء مناسب على النار ونضع به نصف كوب كبير من الحليب السائل.

ونضيف إلى الحليب كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ونستمر في تقليبهم مع بعض لذوبان الزبدة مع الحليب وحتى يسخن الحليب قليلا.

ونقوم بوضع خليط البيض إلى خليط الدقيق ويتم تجانسهم مع بعض ونضع بشكل تدريجي خليط الحليب والزبدة ويتم عجنهم مع بعض للحصول على خليط كيك مناسب.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بإحضار صينية وندهنها بالزبدة ونضيف رشة من الدقيق ثم نضع خليط الكيك.

ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع تقريبا لتسوية الكيك جيدا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل كيكة الحليب الساخن الهشة الطرية خلال دقائق - ثقفني

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