طريقة عمل معجنات سهلة وسريعة بحشوة الفراخ بطعم أكثر من رائع

يمكننا بكل سهولة إعداد معجنات سهلة وسريعة بالمنزل، دون الحاجة لشرائها بأسعار مرتفعة من الخارج، وتعتبر المعجنات من ألذ المخبوزات الرائعة التي تمتاز بقوام رائع وهش، كما أنها تتميز بأنها يمكن تقديمها بأكثر من حشوة مثل الدجاج واللحم المفروم أو يمكن تقديمها باستخدام أنواع مختلفة من الجبن والنكهات المختلفة مثل نكهة البقدونس، فهي من أشهى وألذ الوجبات المحببة لدي الكبار وخاصة الصغار الذين يعشقون الوجبات السريعة، يمكننا إعدادها وتقديمها كوجبة عشاء خفيفة مع أنواع مختلفة من الصوص أو يمكن تقديمها كطبق جانبي على الغداء بجانب أطباق أخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل معجنات سهلة وسريعة بحشوة الدجاج بخطوات سهلة داخل المنزل.

مكونات عمل معجنات سهلة وسريعة

تتكون المعجنات من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة من الملح.

ماء دافئ للعجن حسب احتياج العجينة.

مكونات الحشوة

نصف كيلو صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.

حبة بصل مبشورة.

حبة جزر مبشورة.

2 حبة من الفلفل الألوان مقطع قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السماق.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

لدهن الوجه

ربع كوب زبدة مذابة.

للتزيين سمسم أو حبة البركة.

طريقة التحضير

يتم عمل معجنات سهلة وسريعة من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء مناسب ونضع به كوب من الماء الدافئ ثم نضيف إليه الخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً. ثم نترك الخليط لمدة تتراوح من خمس إلى عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتنشط. نحضر وعاء العجان الكهربائي ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر، ثم نضيف الزيت ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس. ثم نضيف مزيج الخميرة مع التقليب المستمر، ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً ونبدأ بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة بجوانب الوعاء. نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كرة كبيرة، ثم نضعها في وعاء عميق وكبير مدهون بقليل من الزيت النباتي. ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة

نحضر وعاء عميق ونضع فيه قطع الدجاج بعد غسلها جيداً بالملح والخل، ثم تتبل بالفلفل الأسود والملح والسماق، ثم نضعهم في الثلاجة حوالي نصف ساعة حتى تتشرب التتبيلة. ثم نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ثم نضيف إليه كمية الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بتشويح قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لون الدجاج. نضيف البصل المبشور ونقلب جيداً حتى يصبح البصل ذهبي اللون، ثم نضيف قطع الفلفل الألوان والجزر المبشور مع الاستمرار في التقليب. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة بودرة الثوم ونقلب ثم نقوم بتغطية المقلاة ونتركها على نار هادئة حتى تنضج قطع الدجاج. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم. ثم نفرد كل كرة قليلاً باليد ونضع بداخلها قليل من الحشوة ثم نغلقها جيداً على شكل كرة. نقوم بوضع كرات العجين في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ثم نتركها في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة حتى تختمر مرة أخرى. ثم نقوم بدهن كرات العجين بالزبدة المذابة بواسطة فرشاة ثم ترش بالسمسم وحبة البركة. نضعها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الشبكي الأوسط لمدة تتراوح ما بين 20 – 25 دقيقة حتى تنضج وتحصل على اللون الذهبي. ثم تخرج الفطائر من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد قليلاً، ثم ترص في أطباق التقديم وتقدم بجانب الكاتشب والمايونيز.

ملاحظات هامة عند عمل المعجنات