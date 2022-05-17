اصنعي بنفسك فطائر المقلاة اليابانية اللذيذة بقوام هش ودائب أحلى من الجاهزة

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فطائر المقلاة اليابانية اللذيذة ، من أشهر أنواع الفطائر التي تقدم في جميع البلاد العربية، وهى تمتلك قوام هش وللذيذة يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناولها، وهى من أجمل المعجنات التي تستطيع الكثير من السيدات القيام بصنعها بدل من شرائها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة تجعل بقوام بصنعها في البيت بشكل دائم، وهى فطائر للذيذة وطعمها طيب وكثير من الناس يفضلون تناولها، سوف نتعرف عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر المقلاة اليابانية بقوام هش وجميل أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل فطائر المقلاة اليابانية اللذيذة
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تجعل نقوم بعمل فطائر جميلة وهشة بالمنزل وهى كما يلي:-
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة كبيرة من العسل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 400 جرام من السكر.
- 90 جرام من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 10 ملي من الماء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر المقلاة اليابانية بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء ونضع به السكر، والبيض، والفانيلا، والعسل ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط كريمي.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام مثل خليط الكيكة تماماً.
- نقوم بإضافة الماء حتى نحصل على خليط متجانس سائل القوام، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة عشر دقائق.
طريقة تسوية فطائر المقلاة اليابانية
سوف نتعرف على طريقة تسوية الفطائر بكل سهولة وهى كما يلي:-
- نحضر طاسة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن، ثم نهدئ النار قليل ونتركها حتى تهدئ قليل.
- ثم نقوم بوضع كوب من الخليط داخل الطاسة ونتركه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم نقوم بقلب الفطائر على الوجه الأخر.
- ننتظر قليل حتى تصبح ذهبية من الوجه الأخر ، ثم نخرجها من الطاسة ونضعها جانباً حتى تبرد.
- نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الخليط كلها، نترك الفطائر حتى تبرد ثم نقوم بحشوها بالشكولاتة، أو المربي كما موضح بالصورة.
- نرص قطع الفطائر على طبق التقدم بجانب العصائر والمشروبات ونقدمها بألف صحة وهنا.
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