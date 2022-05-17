نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ساعتين يتحول لون الشعر الأبيض إلى البني أو الأسود صباغة طبيعي 100٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات صبغ الشعر الأبيض بسهولة في المنزل، الشعر الأبيض أو الشيب والذي يحدث بسبب عامل وراثي أو تاريخ عائلي أو بسبب عامل نفسي كالتوتر أو الضغط الذي يسبب نقص فيتامين B الهام جدا للشعر أو عوامل التغذية السيئة وعدم إمداد الشعر بالعناصر المناسبة التي تمده بالقوة والصحة أو تعريض الشعر المفرط للمواد الكيماوية والحرارة يمكن التخلص منه بصورة طبيعية ووصفات مجربة نقدم لكم إحداها في هذا المقال وهي وصفة قشور البطاطس.

استخدام قشور البطاطا لصبغ الشعر

تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من المغذيات الأساسية وبصفة خاصة فهي تحتوي على نسبة كبيرة من النشا التي توجد في القشور ويمكن استخدامها لتغطية الشعر الأبيض والتخلص منه وتأخير ظهوره لما تقوم به من إستعادة لصحة الشعر.

مكونات الوصفة

قشور خمس حبات من البطاطس ويفضل أكثر من ذلك حيث كلما كان القشور أكثر كلما كانت قناع الشعر والوصفة أكثر فاعلية.

ماء مغلي.

القليل من زيت الزيتون.

مصفاة لتصفية الخليط.

طريقة التحضير

قومي بإضافة قصور البطاطس في وعاء به ماء مغلي واتركيه على النار لمدة 20 دقيقة كحد ادنى.

ارفعي الوعاء من على النار ثم اتركيه حتى يبرد جيدا.

قومي بتصفية الخليط باستخدام المصفاة واستخدمي السائل بوضعه في إناء نظيف ثم نضيف إليه زيت الزيتون.

استخدميه ماء قشور البطاطا على الشعر للتخلص من الشيب

تحتوي البطاطس على قدر عالي من النشا ولذلك فهي تعمل على تعزيز نمو الشعر لما تقوم به من تغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر وخلاياه مما يحسن الدورة الدموية ويمنع تساقط الشعر أو تلفه كما أنها غنية بفيتامين بي والحديد وفيتامين سي الذي يقوي الشعر ويحسن صحة الفروة حيث تطهيرها من الخلايا الميتة والأوساخ والزيوت.

صبغ الشيب باستخدام الكركديه والبنجر لعشاق اللون الاحمر

لأجل تغطية الشيب وصباغة الشعر الأبيض باللون المحمر حتما ولابد اتباع وصفة الكركديه والبنجر التي تعمل بصورة سريعة على صبغ الشعر من اول استخدام، ماعليكي هو غلي كمية من الكركديه مع كمية من البنجر وبعد أن يبرد يصفي ويطبق على كامل الشعر وبعد مرور ساعة يشطف بخل التفاح الذي يساعد في تثبيت اللون.

وصفة عصير الليمون لصبغ الشعر الابيض

اذا كنتي ترغبين في صبغ شعرك باللون الأصفر عليكي بتلك الوصفة التي ستمنحك لون اصفر جذاب خلال اسابيع من اتباعك لها، وهي من أفضل الوصفات الطبيعية، فمن خلال تحضير كوب من عصير الليمون ويوزع على الشعر بالكامل، ويفضل الجلوس في الشمس لمدة ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر.

فوائد استخدام الوصفات الطبيعية لصباغة الشعر الابيض

تعتبر الوصفات الطبيعية هي أكثر الطرق فعالية في صبغ الشيب المبكر الذي يغزو الشعر في عمر الثلاثينات، كونها تحتوي على مواد فعالة طبيعية تساعد في تغيير لون الشعر الابيض سريعا، مع تغذية الفروة فلا نجد للصبغات الطبيعية اضرار مثال الصبغات الكيميائية التي تؤثر على الشعر وتجعله أكثر خشونة وتقصف.