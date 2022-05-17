خلطة زيت السمسم والحلبة أقوي وصفة زيوت طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر

تعتبر خلطة زيت السمسم والحلبة ، من أفضل وأقوي الوصفات الطبيعية التي تستخدم لتطويل الشعر وتكثيفه في وقت قصير، لأنها تعمل علي نمو الشعر ومنع تساقطه وترطيب الشعر وتنعيمه، وهذه الوصفة تعتبر أفضل الطرق استخداماً لتغذية عميقة لفروة الرأس، وهذه الوصفة الطبيعية تساعد علي علاج قشرة الرأس وتهدئتها وإضافة القليل من اللمعان علي الشعر، لأن زيت السمسم يعمل علي محاربة الشيب المبكر ويمكن للأحماض الدهنية والفيتامينات أن تمنع الشيخوخة المبكرة لبصيلات الشعر وتحتفظ بالألوان، وتساعد أيضاً هذه الوصفة علي تدفق الدورة الدموية بشكل جيد في فروة الرأس، ويجعل الشعر كثيف وطويل جداً خلال فترة قصيرة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أفضل وأقوي وصفة طبيعية لشعر خلطة زيت السمسم والحلبة في المنزل.

مكونات عمل خلطة زيت السمسم والحلبة

تتكون هذه الوصفة من مجموعة من الزيوت الطبيعية وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من الحلبة مطحونة.

مقدار معلقة كبيرة محلب مطحون.

ربع كوب من زيت الخروع.

مقدار ربع كوب من زيت السمسم.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير خلطة زيت السمسم والحلبة للشعر وهي كما يلي:-

أولاً يتم إحضار زجاجة نظيفة فارغة، ثم يوضع بها زيت السمسم وزيت الخروع والحلبة والمحلب. ثم يتم رج المكونات جيداً مع بعض لمدة 5 دقائق، ثم تترك المكونات منقوعة لمدة 10 أيام في مكان بارد. بعد مرور الأيام يتم تصفية الخليط في زجاجة أخري، ثم يتم وضع كمية من الخليط علي فروة الرأس لمدة 3 ساعات مع التدليك لمدة دقيقة. ثم يتم غسل الشعر بواسطة الماء الفاتر، ويجفف جيداً بالماء ولا يتم الترطيب بأي شيء، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد زيت السمسم للشعر

هناك فوائد عديدة جداً لا تعد ولا تحصي لهذا الزيت سوف نتعرف علي بعضها وهي كالتالي:-