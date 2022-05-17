نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة العشاء بأسهل وأسرع طريقة صحية واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز في المقال التالي
وجبة العشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة العشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وجبة العشاء
تتكون وجبة العشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، متوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 حبة بطاطس مفروم ناعم.
- 2 حبة طماطم مفروم ناعم.
- 3 قرون فلفل أخضر مفروم ناعم.
- 2 حبة بصل أخضر مفروم ناعم.
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 100 جم جبن فيتا.
- كوب زيت (200 مل).
- كوب ونصف حليب.
- 3 أكواب ونصف دقيق.
- 2 باكيت بيكنج بودر.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة العشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والملح، ثم نخفقه جيدا.
- ثم نضيف إليه الطماطم والبطاطس والفلفل الأخضر والبصل الأخضر والجبن الفيتا والزيت والحليب، ثم نخلط جيدا بالملعقة.
- ثم نضيف 2 كوب من الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.
- بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية مقاس 32 سم وندهنها بالسمنة.
- ثم نوزع فيها الخليط ونساويه جيدا.
- بعد ذلك نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ثم نقطعها مربعات.
- ثم نقدم وجبة العشاء في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وجبة العشاء بأسهل وأسرع طريقة صحية واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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