وجبة العشاء بأسهل وأسرع طريقة صحية واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز

وجبة العشاء ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات والكربوهيدرات، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطائر الدجاج بالفرن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة العشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة العشاء

تتكون وجبة العشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، متوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس مفروم ناعم.

2 حبة طماطم مفروم ناعم.

3 قرون فلفل أخضر مفروم ناعم.

2 حبة بصل أخضر مفروم ناعم.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة ملح.

100 جم جبن فيتا.

كوب زيت (200 مل).

كوب ونصف حليب.

3 أكواب ونصف دقيق.

2 باكيت بيكنج بودر.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة العشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: