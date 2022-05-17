نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر وبشدة.. 4 طرق يجب عليك تنفيذها قبل غسل الدجاج النيء وإلا سيتحول إلى سم قاتل في جسمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق غسل الدجاج قبل التسوية، الدجاج من اللحوم الغنية بالبروتينات، لذلك تقوم الأمهات بطهيه بشكل مستمر، وخاصة أنه من اللحوم التى يفضلها الكثير وأكثر من لحوم العجول، حيث يتميز بلحمه الطري والخفيف المناسب لجميع الفئات العمرية، كما يمكن طهيه بمختلف الأنواع، فيمكن إعداد منه البانيه والشيش طاووق وشاورما الدجاج والفراخ المشوية، وجميعها أنواع يفضل الجميع تناولها، كما أن سعره في متناول الجميع وسريع التحضير، لذلك تقبل الأمهات على شرائه بشكل دائم، ولكن قبل طهي الدجاج لابد من تنظيفه جيداً، لذلك سوف نستعرض لكم الطرق الصحيحة لتنظيف الدجاج قبل طهيه.

الطرق الصحيحة لغسل الدجاج النيء قبل طهيه

لابد قبل طهي الدجاج بمختلف أنواعه تنظيفه جيداً من البكتيريا الضارة والخلايا الدموية المتراكمة في لحوم الدجاج، وللتخلص من الزفارة، ليصبح اللحم نظيف وأبيض، ولا يمكن الإكتفاء بغسله بالماء فقط، فلابد من إستخدام بعض المكونات الإضافية التى تساعد على تنظيفه بشكل أفضل، وللتعرف على الطرق الصحيحة التى يمكن من خلالها تنظيف الدجاج بشكل جيد تابعوا السطور التالية.

1. لابد من غسل اليدين جيداً

لابد قبل تنظيف الدجاج النيء غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، تجنباً لتراكم البكتيريا على اليدين ونقلها للحم الدجاج أو العكس، كما لابد من غسل اليدين بعد تنظيف الدجاج.

2. غسل الدجاج بالخل والملح والليمون

لضمان قتل أي بكتيريا متراكمة على لحوم الدجاج لابد من نقعه في الخل والملح والليمون لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء قبل الطهي، حيث يساعد الخل والليمون على قتل أي بكتيريا أو فيروسات متراكمة على الدجاج أو بداخله.

3. استخدام أدوات خاصة بتنظيف الدجاج فقط

عند تنظيف الدجاج وتقطيعه لابد من استخدام السكين الخاصة بالدجاج فقط وتجنب استخدامها لقطع أي أشياء أخرى مثل الخضروات، لتجنب نقل البكتيريا أو الفيروسات من الدجاج إلى الأواني.

4. ترك الدجاج المجمد حتى يفك تماماً

ينصح قبل طهي الدجاج المجمد تركه حتى يفقد الثلج تماماً، حيث يحمل الدجاج المجمد الكثير من البكتيريا الضارة التى تعيش بداخله في البرودة، ولكن عند فقده الثلج تموت جميع البكتيريا، لذلك لابد من تجنب طهي الدجاج المجمد.