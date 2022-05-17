زي الكوافير وأحلى.. طريقة صبغ الحواجب بالحناء في البيت” تاتو منزلي”

صبغ الحواجب بالحناء، هناك الكثير من الخيارات للحصول على حواجب كثيفة ومحددة بشكل مؤقت أو شبه دائم ولعل من أبرزها تقنية التاتو والميكروبليدج الذي يساعد فى رسم الحواجب وظهورها بمظهر أكثر جاذبية وهو ما تسعى إليه معظم الفتيات لإبراز جمالها وزيادة تألقها، ويعد صبغ الحواجب بالحناء هو البديل الآمن الذي يساعدك على تحديد الحواجب وملئ الفراغات بها دون التعرض لأي أضرار لأنها تتكون من مواد طبيعية تماما ليس بها أي مواد كيميائية تضر بالجلد، ورغم ذلك فإنها بالتأكيد تعد من الحلول المؤقتة التي تتلاشي فى وقت سريع ولكنها حل مثالي للحصول على مظهر حواجب طبيعية، فتعرفي على طريقة استخدام الحناء لصبغ الحواجب بالطريقة الصحيحة.

طريقة صبغ الحواجب بالحناء

تعمل حنة الحواجب على تلوين الجلد والفراغات المتواجدة بشعر الحاجب مما يجعل شكل الحواجب كأنها ممتلئة وكثيفة بمظهر يبدو طبيعيا تماما، وهى من ضمن الحيل التي تلجأ إليها بعض الفتيات لتحديد شكل الحواجب وإخفاء الفراغات بطريقة أمنة وسريعة يمكن عملها فى المنزل بكل سهلة وخطوات بسيطة وذلك من خلال الأتي: