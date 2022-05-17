فكرة عبقرية لتخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم بأسرار التجار

الليمون لا غنى عنه في حياتنا اليومية سواء عصير الليمون الفريش، أو وضعه على الأكلات المختلفة، لأنه يعتبر أقوى فيتامين سي طبيعي، ويستخدم علاج طبيعي في نزلات البرد الشديدة، والليمون له أكثر من طريقة لتخزين، ولكن معظم هذه الطرق لا تكون ناجحه ولا يظل الليمون كما هو ولا نفس الطعم ولا الرائحة، ولكن بعد الآن وبعد تجربة هذه الطريقة لتخزين الليمون من السنة إلى السنة بدون تغيير في اللون أو الطعم، ولأن الليمون داخل في جميع الوصفات، فيجب عليكِ متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تخزين الليمون من السنة إلى السنة

الليمون من أسرع الخضروات التي تتعفن بسرعة، وتظهر له رائحة غير مرغوب فيها على الإطلاق، ولذلك نحن الآن سوف نقدم لكم طريقة تخزين الليمون لأطول وقت ممكن، وإليكم الخطوات:

عند شراء الليمون يجب مراعاة أنه يكون طازج وسليم.

يجب غسل الليمون بالماء النظيف.

بعد ذلك نترك الليمون حتى يجف تماما، ثم يتم مسحه بواسطة فوطة قطنية، للتأكد أنه لا يوجد فيه ماء.

يجب وضع عدد ليس بالكبير في أكياس بلاستيك.

يجب إخراج الهواء من الأكياس، قبل إغلاقها.

يجب رص الأكياس فوق بعضها في الفريزر، لحينالاستعمال.

الطريقة الثانية لتخزين الليمون في البيت من السنة إلى السنة

يفضل تخزين الليمون في الفريزر عندما يكون سعر الليمون غير مرتفع في الأسواق بالنسبة لباقي السنة، حتى تستطيعين تخزين أكبر كمية ممكنة، إليكم الطريقة الثانية لتخزين الليمون: